Психолог ВСК рассказал родителям как правильно строить отношения с зумерами

Детско-родительские отношения — это самые амбивалентные отношения в жизни человека. В них радость от успехов ребенка всегда соседствует с грустью от его взросления, а гордость перемешивается со страхом потерять контроль. Анна Газарова, кризисный психолог и групповой терапевт Страхового Дома ВСК рассказывает, как пережить кризис взросления, научиться доверять выбору своего ребенка и выстроить новые, более взрослые отношения.
В период взросления ребенка многие родители сталкиваются со страхом стать ненужными. В такие моменты радость за детей парадоксальным образом смешивается со сложными, а порой и болезненными чувствами обиды, тревоги и вины. Подобные значимые изменения, вызванные переходом ребенка во взрослую жизнь, тесно сопряжены с семейным кризисом. Часто именно сильный страх за ребенка блокирует у взрослых мудрость и приводит к двум полярным, но одинаково деструктивным стратегиям. Первая — это гиперопека, которая выражается в обесценивании планов, достижений и даже окружения ребенка, в попытках прожить жизнь детей вместо них. Вторая — отстранение, когда, почувствовав боль от того, что ребенок больше не слушается, родитель обижается и демонстративно "умывает руки".
Обе стратегии ведут к разрыву эмоциональной связи. Важно помнить, что сепарация — это не конец любви ребенка, это смена формата взаимодействия в семье. Чтобы амбивалентность не разрушила отношения, нужно создавать новые контексты общения с детьми. Есть 5 шагов, которые помогут выстроить здоровые отношения в семье.
- Правило трёх "НЕ": не опекать там, где ребенок справится сам, не вмешиваться в его дела без соответствующей просьбы, не обесценивать его чувства, даже если они кажутся глупыми или незрелыми.
- Вернуться к себе: заняться хобби или карьерой, чаще встречаться с друзьями, путешествовать — тогда и не станется лишнего времени на гиперконтроль жизни другого человека.
- Новые традиции: например, спрашивать ребенка о его достижениях и планах во время вечернего ужина.
- Смена ролей: это тонкий, но мощный поведенческий инструмент. Стоит позволить ребёнку проявлять силу в том, в чем он лучше разбирается. Например, попросить помочь с настройкой гаджета или порекомендовать музыку или фильм. Это не роняет родительский авторитет, а выравнивает статусы, помогает стать людьми, которые могут учиться друг у друга.
- Эмоциональный обмен: разговаривать с ребенком, как со взрослым, делиться своими трудностями (не жалуясь и не перекладывая ответственность). Такая откровенность показывает, что взрослый — это живой человек со своими чувствами и проблемами.
"Детско-родительские отношения не заканчиваются, когда ребёнок вырастает. Они меняют форму. И абсолютно нормально чувствовать горечь, страх, облегчение, гордость и тоску за своих детей одновременно. Это и есть амбивалентность. Пройти этап сепарации от ребенка безболезненно нельзя, но сделать это с любовью можно. Помните, что детско-родительские отношения уникальны, ведь только в них мы растем вместе с нашими детьми. Вы не становитесь чужими — вы становитесь разными. Ребёнок уходит в своё "открытое море". Он будет ошибаться, падать, вставать, менять курс. Задача родителя не в том, чтобы "сидеть в его лодке с запасным веслом". Нужно стоять на своём берегу с маяком в руке", — отметила Анна Газарова, кризисный психолог и групповой терапевт Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги