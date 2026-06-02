Голосовой ИИ-агент от ИТ-холдинга Т1 работает в четырех операционных ЦИТО им. Н.Н. Приорова

Более 1300 операций провели травматологи-ортопеды Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова (ЦИТО) с участием голосового ИИ-агента от ИТ-холдинга Т1.
Эффективность применения хирургических чек-листов подтверждена научными исследованиями. Согласно результатам крупного международного исследования применение хирургического чек-листа позволяет снизить частоту осложнений с 11% до 7%, а уровень смертности — с 1,5% до 0,8%.
"Голосовой ассистент хирургической безопасности", разработанный специалистами ИТ-холдинга Т1 на базе технологии распознавания речи и больших языковых моделей, интегрирован в МИС "Парус" и работает в связке со специализированным оборудованием для операционных — компьютерные стойки, микрофоны. Проект стартовал в июне 2025 года с оснащения одной операционной, а к середине 2026 года масштабирован уже на четыре операционных.
Ключевая задача разработки — минимизация риска возникновения осложнений во время операционного вмешательства за счет стандартизации коммуникации внутри операционной бригады и автоматизации чек-листов безопасности через голосовое заполнение.
Ранее чек-листы безопасности часто заполнялись вручную постфактум по памяти, уже после завершения операции, что снижало точность вносимых данных и возможность их последующего анализа. Теперь процесс автоматизирован: документы заполняет ИИ-ассистент, обрабатывающий голосовую информацию от операционной бригады. После доставки пациента в операционную его браслет сканируется, в системе "ПАРУС" открывается его карта, и запускается голосовой ассистент. Система последовательно проводит хирургическую бригаду через все этапы операции. ИИ-агент задает вопросы, уточняет ответы и сам фиксирует данные. По завершении информация автоматически сохраняется в МИС и используется для анализа соблюдения процедур хирургической безопасности, чтобы повышать качество медпомощи.
Применение голосового ИИ-ассистента для заполнения чек-листа соответствует национальному проекту на создание единого цифрового контура здравоохранения, решение может быть тиражировано в других стационарах, использующих МИС и практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности "Национального института качества" Росздравнадзора В планах ЦИТО им. Н. Н. Приорова — тиражирование решения на 22 операционных.
Е.Б. Клеймёнова, заместитель директора по качеству медицинской помощи и ИТ НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова (ЦИТО):
"Идея чек-листа в том, чтобы остановиться на ключевых этапах операции и всей командой — хирург, анестезиолог, операционная медсестра — проверить критически важные моменты. Это даёт возможность снизить количество предотвратимых ошибок и осложнений путём улучшения коммуникации и слаженности работы команды. При этом на голосовое заполнение всех трёх блоков чек-листа уходит около шести минут, то есть решение не отвлекает специалистов от основной работы".
"Технологии искусственного интеллекта позволили создать не просто инструмент фиксации, а полноценную систему поддержки принятия решений на базе серьёзной аналитики. Накопленные данные визуализируются на дашбордах и могут использоваться для внутреннего контроля работы медицинского учреждения, а архитектура решения позволяет масштабировать его на другие хирургические профили — от онкологии до сердечно-сосудистой хирургии", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1).
