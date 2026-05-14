Саратовские врачи меняют суставы на "родные" с помощью робота-хирурга

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ им. В.И.Разумовского внедряет современные технологии роботизированной хирургии.
В клинику доставлена роботизированная система Stryker Mako, которая признана "золотым стандартом" в операциях на коленных и тазобедренных суставах. Хирурги-ортопеды Саратовского медуниверситета уже приступили к отработке методик тотальной и частичной замены суставов с помощью робота-ассистента.
Главное преимущество, как отмечают специалисты, заключается в персонализированном подходе. Перед операцией на основе компьютерной томографии пациента создается точная 3D-модель сустава.
"Имплант подбирается по высокоточным данным 3D-моделирования КТ. Весь процесс внедрения сустава также контролируется роботизированной технологией. В результате установленный протез полностью соответствует анатомии и биомеханике родного сустава", - подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части НИИТОН СГМУ им. В.И.Разумовского Михаил Гиркало.
Система позволяет выполнять как полную, так и частичную замену коленного сустава. Это особенно важно для пациентов с артрозом, ведь, как показывает статистика, именно он является частой причиной подобных операций.
Роботизированное эндопротезирование отличается малой травматичностью. За счет минимального разреза и высокой точности робота кровопотеря практически отсутствует, а повреждение тканей минимально. Полная опора на оперированную ногу возможна уже на следующий день после операции.
Максимальное сохранение собственных тканей и точность балансировки сустава позволяют исключить риски вывиха, укорочения конечности, разрушения или расшатывания конструкции, а также перелома протеза. Технология подходит как молодым, так и пожилым пациентам.
"Появление роботизированной системы Mako в НИИТОН СГМУ - это закономерный этап развития высокотехнологичной помощи в регионе. Наш институт - флагман ортопедии и травматологии, и мы всегда стремились с персонализированной хирургии. Робот позволяет вывести точность на принципиально иной уровень, недостижимый при "ручной" работе. Для нас это не просто техника, а возможность для пациентов со всей области получить результат, максимально приближенный к здоровому суставу", - отметил ректор Саратовского медуниверситета Андрей Еремин.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас