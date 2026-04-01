Мемы лечат простуду, а смех способен снизить уровень стресса на треть и увеличить болевой порог на 15% — терапевт ВСК

Практически каждый слышал фразу о том, что смех продлевает жизнь. Но действительно ли это так? Марианна Мазра, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК, рассказывает, есть ли у этого утверждения научные основания.

Длительное веселье действительно полезно для организма. Смех с медицинской точки зрения — это сложная нейрофизиологическая реакция, которая приводит к значимому снижению уровня кортизола (ключевого гормона стресса) в среднем на 30–37%. Одновременно при смехе активируются нейромедиаторные системы (химические соединения, которые передают сигналы между нервными клетками), связанные с выработкой дофамина и эндорфинов — так называемых "гормонов счастья". Это сопровождается улучшением настроения, снижением тревожности и ощущением расслабления.

Хоть прямого "лечебного" эффекта у смеха нет, его влияние на иммунитет опосредованно подтверждено. Исследования показывают, что эпизоды смеха могут повышать активность компонентов врождённого иммунитета, а также снижать уровень маркеров воспаления. Клинически это означает, что веселье может способствовать более благоприятному течению заболеваний за счет снижения стрессовой нагрузки, которая сама по себе ассоциирована с замедлением восстановления после болезни. Так что смотреть мемы во время ОРВИ — это тоже своего рода терапия.

Еще один положительный эффект от смеха — это снижение боли. Он связан с повышением уровня эндорфинов — эндогенных опиоидов, которые увеличивают болевой порог. В одном из исследований было доказано, что после просмотра комедийного контента болевой порог у участников увеличивался в среднем на 10–15% по сравнению с контрольной группой. В других клинических работах с использованием "смехотерапии" у пациентов с хронической болью (в том числе у пожилых и онкологических пациентов) отмечалось снижение интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) примерно на 1–2 балла из 10, а также улучшение показателей качества жизни. Безусловно, эффект от смеха кратковременный и не заменяет лечение обезболивающими препаратами, но может использоваться как дополнительный немедикаментозный метод контроля боли.

В целом веселье может быть хорошей дополнительной профилактикой различных болезней. Например, он ассоциирован со снижением уровня хронического стресса — одного из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и тревожно-депрессивных состояний. Есть данные о положительном влиянии смеха на качество жизни, стрессоустойчивость и даже на нейроэндокринную регуляцию, что косвенно может отражаться и на репродуктивном здоровье.

"Смех — это дополнительный ресурс организма. Его эффекты делают его простым и доступным способом поддержать здоровье. И хотя смешной развлекательный контент не заменит основную терапию и не входят в клинические рекомендации, его вклад в снижение стресса и улучшение самочувствия вполне научно обоснован, а значит, иногда назначить себе смехотерапию — действительно неплохая идея", — отметила Марианна Мазра, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.