Единственный в ПФО: в Самаре открыт передовой реанимационно-операционный модуль

С работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой ознакомился и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Напомним, возведение операционно-реанимационного модуля началось в сентябре 2024 года благодаря средствам областного бюджета, выделенным по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В модуле размещены отделение реанимации, рассчитанное на восемь коек, включая две специализированные - ламинарные палаты для онкогематологических больных и одну - для инфекционных, а также три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи.

"Областная детская клиническая больница имени Натальи Николаевной Ивановой - флагман самарской педиатрии. К сожалению, старое здание построено более полувека назад. Мы понимаем, что условия, которые были актуальны тогда, сейчас уже не соответствуют санитарным требованиям. Операционный модуль возведен на территории больницы и соединен с основным корпусом. Старое отделение реанимации занимало 320 квадратных метров, специалисты работали в стесненных условиях. Новый корпус в три раза больше - 900. Здесь созданы комфортные условия для врачей и детей, соответствующие современным медицинским нормам", - рассказал Сергей Вдовенко.

При возведении этого модуля были учтены самые современные требования.

"Здесь инновационная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, централизованное газоснабжение, регулируются и температура, и подача воздуха, установлено современное оборудование, а также особая планировка, предназначенная для оперативного поступления пациентов. Стены покрыты специальными антибактериальными панелями, легко поддающимися дезинфекции. Такой операционный блок - единственный в Приволжском федеральном округе. К нам уже приезжали коллеги из Удмуртской Республики для перенятия опыта и реализации проекта на своей территории", - подчеркнул Сергей Вдовенко.

В ходе визита и.о. министра оценил работу новых операционных и отделения реанимации и пообщался с сотрудниками. Главный внештатный детский хирург министерства здравоохранения, заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов отметил, что увеличение операционных позволило осуществлять большее число хирургических вмешательств.

"Это, в свою очередь, ведет к сокращению времени ожидания для пациентов. Теперь рабочие процессы идут параллельно, а не друг за другом, что повышает общую эффективность. Новейшее оборудование, установленное в операционных, способствует более быстрому восстановлению маленьких пациентов и значительно облегчает труд медицинского персонала. Ежедневно мы проводим более 15 разнообразных операций, охватывающих широкий спектр направлений, от общей хирургии и онкологии до торакальной, ортопедической и ЛОР-хирургии. Все процедуры выполняются с соблюдением высочайших стандартов качества", - подчеркнул Евгений Новоженов.

Ламинарную палату ждали давно. По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии Анастасии Сониной, она необходима для пациентов, проходящих лечение от онкогематологических заболеваний.

"В нашей больнице есть онкологическое отделение, где дети проходят химиотерапию. Иногда у них ухудшается состояние, и требуется интенсивная терапия. Так как после проведения химиотерапии у них снижается иммунитет, они становятся очень восприимчивы к вирусам и бактериям. В ламинарной палате обеззараживается воздух, что позволяет уменьшать частоту осложнений у таких пациентов. Новый корпус нас очень порадовал: увеличилась площадь, стало просторнее. Появилось много помещений для хранения аппаратуры и расходных материалов, которых нам так не хватало. Много современного оборудования и аппаратуры", - отметила заведующая реанимацией.