Глава города Иван Носков совместно с генерал-майором Виктором Алексеевым проверили ход реабилитации ветеранов СВО в Самаре

Глава города Самары Иван Носков совместно с генерал-майором Виктором Алексеевым посетили отделения медицинской реабилитации Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, расположенные на базе бывшего санатория "Можайский". Они пообщались с лечащими врачами, пациентами и медицинским персоналом, оценили организацию медицинской помощи и условия, которые созданы для реабилитации участников специальной военной операции и их близких.

"На прошлой неделе мы отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Посчитал важным лично поздравить участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию в Самаре. В реабилитационном центре областной больницы им. В. Д. Середавина пациентам уделяется особое внимание, есть специалисты разных профилей и необходимое оборудование. Профессионализм врачей и качество медицинской поддержки — ключевые факторы восстановления бойцов. Жалоб от военных и их родственников не поступало", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Генерал-майор Виктор Алексеев отметил вклад врачей и всего медицинского персонала в выздоровление защитников, а также их искреннее внимание к людям и заботу о каждом пациенте.

"Сегодня все мы, каждый на своем месте, делаем вклад в общее дело — дело будущей Победы. Бойцы на передовой мужественно выполняют поставленные боевые задачи, продвигаются вперед и сдерживают противника, жители в городах ежедневным трудом создают надёжный тыл и помогают фронту, а врачи на своём посту возвращают в строй бойцов и поддерживают их близких. Спасибо каждому за то, что полностью отдаетесь своему делу, за силу духа и безграничное мужество", — сказал генерал‑майор Виктор Алексеев.

Как рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Анна Осина, сегодня в нем проходят реабилитацию более 30 человек. Для участников СВО организована психологическая помощь, в числе прочего проводятся групповые занятия с психотерапевтом по методике, рекомендованной Министерством здравоохранения РФ.

"На базе санатория "Можайский" было открыто два отделения, относящихся к Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина: отделение для медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями и отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функций периферической нервной системы и костно-мышечной системы, — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Анна Осина. — В отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями поступают пациенты с различными заболеваниями — и с сердечно-сосудистыми, и с заболеваниями опорно-двигательной системы, эндокринными заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы и др. В другом отделении — пациенты после эндопротезирования тазобедренных, коленных суставов, операций на поясничном отделе, шейном отделе позвоночника и др.".

Отметим, что в данные реабилитационные отделения пациенты направляются непосредственно из отделений СОКБ им. В. Д. Середавина, Самарского областного госпиталя ветеранов войн, а также из городских больниц Тольятти №№ 4 и 5. Некоторые из них поступают из поликлиник с направлением для прохождения реабилитации. Пациенты восстанавливаются с помощью комплекса упражнений ЛФК, аппаратных методик на современных тренажерах, физиолечения, бальнеотерапии, лечебного массажа и психологического сопровождения.