Поликлиника Клиник СамГМУ будет работать до 20:00

Специализированный консультативно-диагностический центр (СКДЦ) Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России расширил режим работы для удобства пациентов, сообщает пресс-служба медучреждения. Раньше на прием к врачу можно было попасть в будние дни только до 18:00, теперь запись к специалистам СКДЦ открыта до 20:00.
СКДЦ Клиник СамГМУ оказывает специализированную медицинскую помощь населению Самарской области и первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению (студентам и преподавателям вузов) в системе ОМС, добровольного медицинского страхования (ДМС), по договорам с предприятиями и платным услугам. Также в СКДЦ могут обращаться жители региона и пациенты из других областей по направлению лечебно-профилактических учреждений по ОМС.
"СКДЦ посещают более 600 пациентов ежедневно, за 2025 г. было более 260 тыс. посещений, — говорит заведующая СКДЦ Маргарита Красовская. — При этом стабильно растет количество обращений по всем направлениям. Продление рабочего времени поликлиники позволит обеспечить возможность получения качественной медицинской помощи для работающей категории граждан в более удобное для них вечернее время".
В СКДЦ Клиник СамГМУ консультативный прием ведут врачи практически всех специальностей, кандидаты и доктора медицинских наук, профессора, в том числе по наиболее востребованным направлениям: травматология-ортопедия, неврология, гематология, колопроктология, гинекология, оториноларингология и сурдология. Работает дневной стационар с широким перечнем платных комплексных программ.
Записаться к специалистам можно по телефону: 8 (846) 374-91-00 или через Личный кабинет пациента.
