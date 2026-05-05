Семейные команды из Самарской области примут участие в полуфинале конкурса "Это у нас семейное" для семей из ПФО

С 11 по 14 мая 2026 г. в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Поволжья поборются за шанс выйти в финал конкурса "Это у нас семейное".

В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей" участники пройдут серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой "Быть семьей". Победители представят свой регион в июле 2026 г. на финале конкурса в Москве и поборются за главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут семейные команды, состоящие из трех поколений, из всех 14 регионов Приволжского федерального округа: Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края.

11 мая состоится торжественная церемония открытия. 12 и 13 мая семьи пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где им предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России — ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание.Игра от Российского общества "Знание".

14 мая состоится встреча с писателем-фантастом, членом Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Сергеем Лукьяненко и пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.

Ранее полуфиналы прошли для семей из остальных федеральных округов. В июле всех финалистов ждет поездка в Москву и — по итогам участия в финале — семейное путешествие. Фамилии победителей будут объявлены 8 июля 2026 г., в День семьи, любви и верности. Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 726 191 человек из 196 576 семей, из них 140 192 человека, это 39 154 семейных команд, из Приволжского федерального округа.

Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья".