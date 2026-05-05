Семейные команды из Самарской области примут участие в полуфинале конкурса "Это у нас семейное" для семей из ПФО

С 11 по 14 мая 2026 г. в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Поволжья поборются за шанс выйти в финал конкурса "Это у нас семейное".
В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей" участники пройдут серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой "Быть семьей". Победители представят свой регион в июле 2026 г. на финале конкурса в Москве и поборются за главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.
Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут семейные команды, состоящие из трех поколений, из всех 14 регионов Приволжского федерального округа: Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края.
11 мая состоится торжественная церемония открытия. 12 и 13 мая семьи пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где им предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России — ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание.Игра от Российского общества "Знание".
14 мая состоится встреча с писателем-фантастом, членом Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Сергеем Лукьяненко и пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.
Ранее полуфиналы прошли для семей из остальных федеральных округов. В июле всех финалистов ждет поездка в Москву и — по итогам участия в финале — семейное путешествие. Фамилии победителей будут объявлены 8 июля 2026 г., в День семьи, любви и верности. Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 726 191 человек из 196 576 семей, из них 140 192 человека, это 39 154 семейных команд, из Приволжского федерального округа.
Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья".
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" работает уже 7 лет, и за это время участниками ее проектов стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах и образовательных программах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз, пройти перспективную стажировку, продвинуться по карьерной лестнице и найти работу мечты, получить медиаподдержку, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство и развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда войти.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа "Россия — страна возможностей" развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, теперь могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.