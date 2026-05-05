Иван Носков: "Развитию трамвайного движения в Самаре – быть!"

В Самару прибыли все закупленные трамваи нового поколения "Львята" — практически весь "прайд" уже готов перевозить пассажиров. Об этом в своем канале МАХ сообщил глава города Иван Носков.

Масштабный контракт на поставку трамвайных вагонов выполнен в полном объеме, последние из "Львята" сейчас проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях Самары, работе с новой техникой обучаются вагоновожатые.

При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева за 2025 г. и четыре месяца 2026 г. в город поступили 74 современных трамвая — 71 "Львенок" и 3 "Витязя". Для обслуживания и гарантийного сопровождения новых вагонов в трамвайном депо был открыт Центр технического сопровождения от компании-производителя "ПК Транспортные системы".

"Не буду в очередной раз рассказывать о преимуществах новых трамвайных вагонов, оснащенных по последнему слову техники. Но подчеркну, что планируем также капитально отремонтировать вагоны, которые по тем или иным причинам много лет стоят в депо и не эксплуатируются.

А следующий пункт "повестки дня" — капитальный ремонт изношенных участков трамвайных путей. Так что развитию трамвайного движения в Самаре — быть!", — заявил глава города.