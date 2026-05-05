Иван Носков: "Развитию трамвайного движения в Самаре – быть!"

В Самару прибыли все закупленные трамваи нового поколения "Львята" — практически весь "прайд" уже готов перевозить пассажиров. Об этом в своем канале МАХ сообщил глава города Иван Носков.
Масштабный контракт на поставку трамвайных вагонов выполнен в полном объеме, последние из "Львята" сейчас проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях Самары, работе с новой техникой обучаются вагоновожатые.
При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева за 2025 г. и четыре месяца 2026 г. в город поступили 74 современных трамвая — 71 "Львенок" и 3 "Витязя". Для обслуживания и гарантийного сопровождения новых вагонов в трамвайном депо был открыт Центр технического сопровождения от компании-производителя "ПК Транспортные системы".
"Не буду в очередной раз рассказывать о преимуществах новых трамвайных вагонов, оснащенных по последнему слову техники. Но подчеркну, что планируем также капитально отремонтировать вагоны, которые по тем или иным причинам много лет стоят в депо и не эксплуатируются.
А следующий пункт "повестки дня" — капитальный ремонт изношенных участков трамвайных путей. Так что развитию трамвайного движения в Самаре — быть!", — заявил глава города.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬