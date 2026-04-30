На Копылово 20 участков освободилось от воды

На территории Самарской области сохраняется паводковая обстановка. До сих пор подтоплены 37 приусадебных участков на полуострове Копылово в Тольятти и дорога на горпляж Новокуйбышевска в Гранном.

При этом освободились от воды 20 приусадебных участков в СНТ "Гидромеханизатор" на Копылово.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.