В Госжилинспекции объяснили ситуацию с отключениями газа

В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании правительства Самарской области рассматривалась ситуация с отключением газа в отдельных многоквартирных домах. Ранее в социальных сетях появилось большое количество жалоб на то, что газовики оставляют дома без газа, ссылаясь на нарушение норм безопасности.
Как сообщил на совещании правительства глава региональной Госжилинспекции Георгий Степанян, рост "профилактических" отключений связан с тем, что с 1 марта изменилось законодательство. Теперь специализированные организации, занимающиеся обследованием и чисткой вентиляционных и дымовых каналов, обязаны отправлять акты не только в управляющую компанию, как было раньше, но и в газораспределительную организацию.
"Газораспределительная организация, видя даже мельчайшие нарушения и не желая себя подставлять, сразу отключает газовое оборудование. С одной стороны, они правы, потому что есть определенные нарушения, которые, возможно, приведут к инцидентам. Поэтому с марта у нас и увеличились такие случаи", - пояснил Георгий Степанян.
По его словам, сейчас по актам проверки дымоходов и вентканалов в регионе отключено от газа 29 стояков на 157 квартир. Еще шесть подъездов на 258 квартир отключено из-за произошедших отравлений.
Чтобы ускорить подключение газа, в Госжилинспекции разработали механизм контроля управляющих компаний. "Мы дадим управляющим компаниям срок в одну рабочую неделю на устранение нарушения. Если за одну рабочую неделю не будет устранено, проведем надзорные мероприятия, накажем", - пообещал Георгий Степанян.
