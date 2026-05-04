В Госжилинспекции объяснили ситуацию с отключениями газа

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании правительства Самарской области рассматривалась ситуация с отключением газа в отдельных многоквартирных домах. Ранее в социальных сетях появилось большое количество жалоб на то, что газовики оставляют дома без газа, ссылаясь на нарушение норм безопасности.

Фото: Александра Белова

Как сообщил на совещании правительства глава региональной Госжилинспекции Георгий Степанян, рост "профилактических" отключений связан с тем, что с 1 марта изменилось законодательство. Теперь специализированные организации, занимающиеся обследованием и чисткой вентиляционных и дымовых каналов, обязаны отправлять акты не только в управляющую компанию, как было раньше, но и в газораспределительную организацию. 

"Газораспределительная организация, видя даже мельчайшие нарушения и не желая себя подставлять, сразу отключает газовое оборудование. С одной стороны, они правы, потому что есть определенные нарушения, которые, возможно, приведут к инцидентам. Поэтому с марта у нас и увеличились такие случаи", - пояснил Георгий Степанян.

По его словам, сейчас по актам проверки дымоходов и вентканалов в регионе отключено от газа 29 стояков на 157 квартир. Еще шесть подъездов на 258 квартир отключено из-за произошедших отравлений.

Чтобы ускорить подключение газа, в Госжилинспекции разработали механизм контроля управляющих компаний. "Мы дадим управляющим компаниям срок в одну рабочую неделю на устранение нарушения. Если за одну рабочую неделю не будет устранено, проведем надзорные мероприятия, накажем", - пообещал Георгий Степанян.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

