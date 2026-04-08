Иван Носков: "При подготовке самарских пляжей к купальному сезону были учтены пожелания жителей"

В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля глава города Самары Иван Носков доложил на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Береговая линия реки Волги площадью 162 тыс. кв. м уже очищена от мусора. Уборку в ручном режиме и с использованием специальной техники повторят в апреле, а также в мае, после прохождения паводка. В этом году планируется обустроить дополнительные спуски для маломобильных граждан, в том числе в районе Чкаловского спуска.

"К этому летнему сезону готовим пляжи с учетом мнений жителей - по итогам опроса, проведенного в прошлом году. Увеличили количество оборудования, в том числе кабин для переодевания, душевых, скамеек, настилов и зонтиков. После схода паводковых вод завезем чистый песок - на десять тонн больше, чем в прошлом году. Добавляем спуски для маломобильных граждан. Специальные детские пляжи - с пологим входом в воду и игровыми зонами - оборудуем под I, II и IV очередями набережной, там всегда допустимая глубина, пологий вход в воду и есть детские игровые площадки", - сообщил глава города Самары Иван Носков.

Общее количество пляжного специализированного оборудования, которым будут пользоваться отдыхающие, почти на четверть больше, чем в прошлом году. После разравнивания свежего песка на территориях пляжей проведут расстановку 1413 единиц оборудования. На первом этапе установят раздевалки и биотуалеты, затем - 18 пляжных душевых, что на 11 больше прошлогоднего количества. После этого разместят свыше 600 скамеек, зонтиков, настилов для спуска к воде и разнообразного оборудования для детских пляжных зон. Для любителей активного отдыха предусмотрены оборудованные спортивные площадки, они будут использоваться в рамках проекта "Самара в движении" и для проведения спортивных мероприятий с участием гостей со всей России и ближнего зарубежья.

Отметим, что предварительно, перед стартом работы официальных городских пляжей, специалисты очистят дно акватории, предназначенной для купания, и проведут водолазное обследование. Водолазы замерят глубины и определят участки с водоворотами и сильным течением, опасные для купания, и обозначат зоны, рекомендуемые для отдыхающих, в том числе детей и людей, не умеющих плавать. За безопасностью на 14 спасательных постах и будут следить более чем 40 спасателей.