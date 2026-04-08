Иван Носков: "При подготовке самарских пляжей к купальному сезону были учтены пожелания жителей"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля глава города Самары Иван Носков доложил на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Береговая линия реки Волги площадью 162 тыс. кв. м уже очищена от мусора. Уборку в ручном режиме и с использованием специальной техники повторят в апреле, а также в мае, после прохождения паводка. В этом году планируется обустроить дополнительные спуски для маломобильных граждан, в том числе в районе Чкаловского спуска.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"К этому летнему сезону готовим пляжи с учетом мнений жителей - по итогам опроса, проведенного в прошлом году. Увеличили количество оборудования, в том числе кабин для переодевания, душевых, скамеек, настилов и зонтиков. После схода паводковых вод завезем чистый песок - на десять тонн больше, чем в прошлом году. Добавляем спуски для маломобильных граждан. Специальные детские пляжи - с пологим входом в воду и игровыми зонами - оборудуем под I, II и IV очередями набережной, там всегда допустимая глубина, пологий вход в воду и есть детские игровые площадки", - сообщил глава города Самары Иван Носков.

Общее количество пляжного специализированного оборудования, которым будут пользоваться отдыхающие, почти на четверть больше, чем в прошлом году. После разравнивания свежего песка на территориях пляжей проведут расстановку 1413 единиц оборудования. На первом этапе установят раздевалки и биотуалеты, затем - 18 пляжных душевых, что на 11 больше прошлогоднего количества. После этого разместят свыше 600 скамеек, зонтиков, настилов для спуска к воде и разнообразного оборудования для детских пляжных зон. Для любителей активного отдыха предусмотрены оборудованные спортивные площадки, они будут использоваться в рамках проекта "Самара в движении" и для проведения спортивных мероприятий с участием гостей со всей России и ближнего зарубежья.

Отметим, что предварительно, перед стартом работы официальных городских пляжей, специалисты очистят дно акватории, предназначенной для купания, и проведут водолазное обследование. Водолазы замерят глубины и определят участки с водоворотами и сильным течением, опасные для купания, и обозначат зоны, рекомендуемые для отдыхающих, в том числе детей и людей, не умеющих плавать. За безопасностью на 14 спасательных постах и будут следить более чем 40 спасателей.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

