Прокуратура отсудила бывший санаторий "Волжские зори" в Тольятти

Прокуратура Самарской области добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория "Волжские зори" в Тольятти. 21 мая иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд.
Напомним, санаторий-профилакторий находится на ул. Комзина, 12. Здание площадью 3,9 тыс. кв. м было построено в 1971 г. государственным предприятием "Тольяттинское производственное объединение "Синтезкаучук". Санаторий занимал участок в 6,4 га.
В 1993 г. санаторий был приватизирован по договору между АО "Синтезкаучук" и Фондом имущества Самарской области. Впоследствии объект несколько раз менял собственников, среди которых были "Тольяттикаучук", "Сибур Тольятти", "Химпром" и "Тольяттисинтез". С 2019 г. он принадлежит Олегу Селиванову.
В 2023 г. Олег Селиванов попытался выкупить участок под санаторием. Мэрия заключила с ним договор по кадастровой стоимости — 21,2 млн рублей. Однако Росреестр отказался регистрировать сделку. В прокуратуре указывают, что площадь участка более чем в 16 раз превышает площадь здания, а размер предоставляемого земельного участка обосновывался исключительно предполагаемой в будущем организацией в его пределах детского оздоровительного лагеря.
По состоянию на 2023 г. объект не эксплуатировался, при этом на его территории складируются отходы, а также размещен загон для домашнего скота.
В мае 2024 г. прокуратура обратилась в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу Российской Федерации в лице администрации Тольятти.
"Санаторий-профилакторий "Волжские зори" фактически являлся обособленным подразделением, находящиеся вне зоны приватизированного TПO "Синтезкаучук", мог оказывать и оказывал услуги населению региона, в связи с чем, в соответствии с п. 1 Указа президента Российской Федерации от 10.01.1993 № 8 не мог быть приватизирован", — в частности указывалось в иске.
Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, а в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010 году.
Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил и рассмотрел дело по правилам, установленным для первой инстанции. В итоге иск прокуратуры был удовлетворен. Пока опубликована только резолютивная часть решения, и аргументы суда не раскрыты.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги