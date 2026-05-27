Прокуратура отсудила бывший санаторий "Волжские зори" в Тольятти

Прокуратура Самарской области добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория "Волжские зори" в Тольятти. 21 мая иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд.

Напомним, санаторий-профилакторий находится на ул. Комзина, 12. Здание площадью 3,9 тыс. кв. м было построено в 1971 г. государственным предприятием "Тольяттинское производственное объединение "Синтезкаучук". Санаторий занимал участок в 6,4 га.

В 1993 г. санаторий был приватизирован по договору между АО "Синтезкаучук" и Фондом имущества Самарской области. Впоследствии объект несколько раз менял собственников, среди которых были "Тольяттикаучук", "Сибур Тольятти", "Химпром" и "Тольяттисинтез". С 2019 г. он принадлежит Олегу Селиванову.

В 2023 г. Олег Селиванов попытался выкупить участок под санаторием. Мэрия заключила с ним договор по кадастровой стоимости — 21,2 млн рублей. Однако Росреестр отказался регистрировать сделку. В прокуратуре указывают, что площадь участка более чем в 16 раз превышает площадь здания, а размер предоставляемого земельного участка обосновывался исключительно предполагаемой в будущем организацией в его пределах детского оздоровительного лагеря.

По состоянию на 2023 г. объект не эксплуатировался, при этом на его территории складируются отходы, а также размещен загон для домашнего скота.

В мае 2024 г. прокуратура обратилась в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу Российской Федерации в лице администрации Тольятти.

"Санаторий-профилакторий "Волжские зори" фактически являлся обособленным подразделением, находящиеся вне зоны приватизированного TПO "Синтезкаучук", мог оказывать и оказывал услуги населению региона, в связи с чем, в соответствии с п. 1 Указа президента Российской Федерации от 10.01.1993 № 8 не мог быть приватизирован", — в частности указывалось в иске.

Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, а в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010 году.

Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил и рассмотрел дело по правилам, установленным для первой инстанции. В итоге иск прокуратуры был удовлетворен. Пока опубликована только резолютивная часть решения, и аргументы суда не раскрыты.