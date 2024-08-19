16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители известного в Самаре "Дома с якорем" пожаловались на странное признание его аварийным Прокуратура оспаривает приватизацию бывшего санатория "Тольяттикаучука" С начала года 439 застрахованных самарских предпринимателей получили выплаты больничных и декретных В Самаре продолжаются обучающие семинары для участников грантовых президентских конкурсов В Самарской области столбик термометра поднимется до 27°C

Общество

Прокуратура оспаривает приватизацию бывшего санатория "Тольяттикаучука"

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самарской области судится за возвращение в госсобственность бывшего санатория "Волжские зори" в Тольятти. О направлении соответствующего иска в суд сообщил в интервью Волга Ньюс первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов.

Скрин google.com/maps

Как пояснили в прокуратуре региона, санаторий-профилакторий находится на ул. Комзина, д. 12. Он представляет из себя здание площадью 3,9 тыс. кв. м, расположенное на участке в 6,4 га. Здание было построено в 1971 г. государственным предприятием "Тольяттинское производственное объединение "Синтезкаучук".

В 1993 г. санаторий был приватизирован по договору между АО "Синтезкаучук" и Фондом имущества Самарской области. Впоследствии объект несколько раз менял собственников, среди которых были "Тольяттикаучук", "Сибур Тольятти", "Химпром" и "Тольяттисинтез". С 2019 г. он принадлежит Олегу Селиванову.

В 2023 г. Олег Селиванов попытался выкупить участок под санаторием. Мэрия заключила с ним договор по кадастровой стоимости - 21,2 млн рублей. Однако Росреестр отказался регистрировать сделку. В прокуратуре указывают, что площадь участка более чем в 16 раз превышает площадь здания, а размер предоставляемого земельного участка обосновывался исключительно предполагаемой в будущем организацией в его пределах  детского оздоровительного лагеря.

По состоянию на 2023 г. объект не эксплуатировался, а на его территории складируются отходы, а также размещен загон для домашнего скота.

Прокуратура считает, что санаторий незаконно выбыл из госсобственности без соблюдения необходимых процедур. Сейчас иск прокуратуры с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу Российской Федерации в лице администрации Тольятти рассматривает Арбитражный суд Самарской области.

Напомним, прокуратура Самарской области активно занялась ревизией сделок с объектами, находившимися в госсобственности. В частности, судами рассматриваются иски по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти, лагерям "Кировец" и "Чайка", а также бомбоубежищам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1