Прокуратура оспаривает приватизацию бывшего санатория "Тольяттикаучука"

Прокуратура Самарской области судится за возвращение в госсобственность бывшего санатория "Волжские зори" в Тольятти. О направлении соответствующего иска в суд сообщил в интервью Волга Ньюс первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов.
Как пояснили в прокуратуре региона, санаторий-профилакторий находится на ул. Комзина, д. 12. Он представляет из себя здание площадью 3,9 тыс. кв. м, расположенное на участке в 6,4 га. Здание было построено в 1971 г. государственным предприятием "Тольяттинское производственное объединение "Синтезкаучук".
В 1993 г. санаторий был приватизирован по договору между АО "Синтезкаучук" и Фондом имущества Самарской области. Впоследствии объект несколько раз менял собственников, среди которых были "Тольяттикаучук", "Сибур Тольятти", "Химпром" и "Тольяттисинтез". С 2019 г. он принадлежит Олегу Селиванову.
В 2023 г. Олег Селиванов попытался выкупить участок под санаторием. Мэрия заключила с ним договор по кадастровой стоимости - 21,2 млн рублей. Однако Росреестр отказался регистрировать сделку. В прокуратуре указывают, что площадь участка более чем в 16 раз превышает площадь здания, а размер предоставляемого земельного участка обосновывался исключительно предполагаемой в будущем организацией в его пределах детского оздоровительного лагеря.
По состоянию на 2023 г. объект не эксплуатировался, а на его территории складируются отходы, а также размещен загон для домашнего скота.
Прокуратура считает, что санаторий незаконно выбыл из госсобственности без соблюдения необходимых процедур. Сейчас иск прокуратуры с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу Российской Федерации в лице администрации Тольятти рассматривает Арбитражный суд Самарской области.
Напомним, прокуратура Самарской области активно занялась ревизией сделок с объектами, находившимися в госсобственности. В частности, судами рассматриваются иски по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти, лагерям "Кировец" и "Чайка", а также бомбоубежищам.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.