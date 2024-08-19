Прокуратура оспаривает приватизацию бывшего санатория "Тольяттикаучука"

Прокуратура Самарской области судится за возвращение в госсобственность бывшего санатория "Волжские зори" в Тольятти. О направлении соответствующего иска в суд сообщил в интервью Волга Ньюс первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов.

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Как пояснили в прокуратуре региона, санаторий-профилакторий находится на ул. Комзина, д. 12. Он представляет из себя здание площадью 3,9 тыс. кв. м, расположенное на участке в 6,4 га. Здание было построено в 1971 г. государственным предприятием "Тольяттинское производственное объединение "Синтезкаучук".

В 1993 г. санаторий был приватизирован по договору между АО "Синтезкаучук" и Фондом имущества Самарской области. Впоследствии объект несколько раз менял собственников, среди которых были "Тольяттикаучук", "Сибур Тольятти", "Химпром" и "Тольяттисинтез". С 2019 г. он принадлежит Олегу Селиванову.

В 2023 г. Олег Селиванов попытался выкупить участок под санаторием. Мэрия заключила с ним договор по кадастровой стоимости - 21,2 млн рублей. Однако Росреестр отказался регистрировать сделку. В прокуратуре указывают, что площадь участка более чем в 16 раз превышает площадь здания, а размер предоставляемого земельного участка обосновывался исключительно предполагаемой в будущем организацией в его пределах детского оздоровительного лагеря.

По состоянию на 2023 г. объект не эксплуатировался, а на его территории складируются отходы, а также размещен загон для домашнего скота.

Прокуратура считает, что санаторий незаконно выбыл из госсобственности без соблюдения необходимых процедур. Сейчас иск прокуратуры с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу Российской Федерации в лице администрации Тольятти рассматривает Арбитражный суд Самарской области.

Напомним, прокуратура Самарской области активно занялась ревизией сделок с объектами, находившимися в госсобственности. В частности, судами рассматриваются иски по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти, лагерям "Кировец" и "Чайка", а также бомбоубежищам.