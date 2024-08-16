Игорь Харитонов: "Прокуратура добилась возбуждения 39 уголовных дел по нацпроектам"

Первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о главных направлениях деятельности ведомства, об изменившихся подходах к защите интересов дольщиков и активизации надзора по теме незаконной миграции.

— Каковы приоритеты прокурорской работы в регионе в 2024 году? Какие темы сейчас на особом контроле руководства?

— Работа прокуратуры Самарской области строится в соответствии с приоритетами, определенными президентом страны и руководством Генеральной прокуратуры.

Серьезные усилия сосредоточены на вопросах защиты трудовых прав граждан, включая право на своевременную оплату труда. Этот вопрос приобрел еще большую важность после приостановления деятельности в регионе ряда компаний.

Приоритетными оставались вопросы надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов.

Особое внимание уделялось защите прав участников долевого строительства жилья. Потребовалось вмешательство прокуроров в связи с невыплатой пособий и компенсаций, необеспечением лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации жителям области.

В зоне нашего повышенного внимания и сфера ЖКХ, соблюдение трудовых прав граждан, обеспечение безопасности дорожного движения и многие другие вопросы.

Таким образом, в приоритете, по-прежнему обеспечение социальных прав граждан.

— Как осуществляется надзор в сфере реализации национальных проектов? Какие проблемы возникают, примеры наиболее распространенных нарушений?

— Всего в регионе реализуется 15 национальных проектов с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 51 федеральный проект. По ним есть 149 целевых показателей.

По результатам нашего анализа отмечается наличие проблем при освоении выделенных денежных средств, организации бюджетного процесса и приемки результатов государственных и муниципальных контрактов, которые в ряде случаев носят системный характер.

Так, значительное распространение получило несвоевременное заключение заказчиками государственных, муниципальных контрактов, ненадлежащее составление проектно-сметной документации, что влечет за собой высокую вероятность нарушения сроков выполнения работ.

Зачастую осознавая риск возврата неосвоенных в текущем финансовом году субсидий, заказчики принимают и оплачивают несоответствующие условиям задания товары и услуги, допускают начало работ в отсутствие необходимых разрешений. Это не соответствует целям и задачам национальных проектов.

Так, например, по нацпроекту "Образование" на территории Автозаводского района Тольятти школа строилась без разрешения на строительство. Оно было получено лишь после того, как прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

Результаты работы органов прокуратуры по итогам полугодия показали, что нарушения допускаются ответственными исполнителями на всех стадиях реализации мероприятий нацпроектов — от формирования земельного участка, до ненадлежащего исполнения обязательств по контрактам со стороны подрядных организаций, хищения средств бюджета, фактического использования объектов и оборудования по целевому назначению.

Наши сотрудники активно пресекают эти нарушения.

— Какие инструменты при этом оказались эффективны?

— Положительно влияют еженедельные выезды прокуроров на социальные объекты с заслушиванием подрядчиков о ходе строительства, реконструкции либо благоустройства. Так, подобные мероприятия со стороны прокурора Исаклинского района позволили обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию благоустроенной территории для жителей райцентра.

В результате принятых органами прокуратуры мер из 15 объектов, не введенных в 2023 году, четыре введены в эксплуатацию — поликлиника в Куйбышевском районе Самары, два объекта канализационных очистных сооружений в Кинеле в пос. Лебедь и в пгт. Усть-Кинельский, водозабор и система водоснабжения в с. Натальино Безенчукского района. Ведется приемка еще пяти объектов.

— Часто приходится прибегать к судебным искам?

— Исковой работой охвачены практически все национальные проекты, реализуемые в регионе. Особое внимание уделено возмещению ущерба. Благодаря комплексу мер, принятых органами следствия, и прокурорам, предъявившим иски, обеспечено к возмещению 94% от суммы причиненного ущерба.

Также судебный механизм применяется и при надзорном сопровождении так называемых "проблемных" объектов.

К примеру, в текущем году прокуратурой области в арбитражный суд предъявлен иск о признании недействительными дополнительных соглашений об увеличении размера аванса и продлении срока действия контракта на проектирование и реконструкцию водозабора с водопроводом в Кошкинском районе. Также в рамках иска заявлены требования о взыскании с подрядчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1,5 млн рублей. 18 июля иск был удовлетворен в полном объеме.

— Можете озвучить сколько нарушений по нацпроектам было выявлено всего?

— За шесть месяцев 2024 года прокурорами выявлено 2 409 таких нарушений. Для их устранения опротестовано 177 незаконных правовых актов, в суды общей юрисдикции в порядке гражданского, административного, уголовного судопроизводства, а также в арбитражный суд направлено 265 исков на сумму 49 млн рублей, рассмотрено 125 исков на сумму 11,2 млн рублей.

Также внесено 583 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 408 должностных лиц, 95 лиц привлечены к административной ответственности, 65 — получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

— Уголовные дела возбуждались?

— В правоохранительные органы направлялось 34 материала проверок, по которым было возбуждено 39 уголовных дел.

— Актуальная тема — деприватизация и возвращение в государственную собственность социальных и культурных объектов. Можете рассказать о работе по этому направлению?

— Да, действительно прокурорами акцентировано внимание на возврате в муниципальную и государственную собственность земель и имущественных комплексов, ранее незаконно отчужденных в частную собственность.

К примеру, на территории одного из районов Самарской области в 2004 году были образованы земельные участки общей площадью 10 тысяч гектар. В ходе проверки было установлено, что их часть, площадью 200 гектаров, покрыта многолетними лесными насаждениями, однако находится в собственности у физического лица.

Законодательством Российской Федерации, в том числе ранее действовавшим, не предусмотрена возможность нахождения в собственности частных лиц земельных участков из состава земель лесного фонда.

Прокуратурой области было предъявлено исковое заявление в районный суд о признании недействительным формирования такого земельного участка в целях возврата его в собственность государства. Решением суда требования удовлетворены в полном объёме.

Это лишь единичный случай работы в обозначенном направлении, всего удалось обеспечить переход в государственную и муниципальную собственность земельных участков площадью 209 гектаров, стоимостью 48 млн рубле. Ещё порядка 50 исковых заявлений рассматриваются судом.

Всего органами прокуратуры области направлено в суд 96 исков в целях изъятия государственного и муниципального имущества, из них рассмотрен и удовлетворен 21 иск. На стадии проверок 19 объектов.

— Какие знаковые объекты в числе тех, которые прокуратура намерена вернуть государству?

— На рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражном суде находятся заявления прокуратуры области об истребовании:

— земельных участков Парка имени 60-тилетия Советской Власти в Самаре в пользу муниципалитета общей площадью 125 га;

— в муниципальную собственность участка под стадионом "Буревестник";

— участков лесного фонда в Красноглинском районе в муниципальную собственность из собственности организации, зарегистрированной в Швейцарии;

— в пользу Российской Федерации имущественных комплексов детских лагерей "Кировец", "Чайка" и санатория "Волжские Зори".

Прокуратура судится за детский лагерь "Кировец" Прокуратура Самарской области через суд добивается возвращения в госсобственность детского лагеря "Кировец", расположенного в Куйбышевском районе Самары.

— Традиционно одно из важнейших направлений надзора — трудовые права граждан. Как обстоит ситуация в регионе с задолженностью по зарплате, какие меры реагирования принимаются?

— В первом полугодии 2024 года в сфере соблюдения трудовых прав граждан прокуратурой региона выявлено 14685 нарушений закона, принесено 1487 протеста, в суды направлено 2008 заявлений, внесено 1202 представления, по результатам рассмотрения которых 968 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 798 — к административной ответственности, объявлено 273 предостережения, вынесено 41 постановление о направлении материалов в органы следствия и дознания, возбуждено 38 уголовных дел.

Принятыми мерами реагирования восстановлены права 11307 граждан.

В сфере оплаты труда выявлено 8723 нарушения закона, возбуждено 35 уголовных дел. Все хозяйствующие субъекты, имеющие непогашенную задолженность по заработной плате, охвачены проверками.

Распространена практика изменения в судебном порядке по инициативе прокуратуры очередности удовлетворения требований кредиторов по заработной плате в процедурах банкротства, в том числе ее перевод из реестровой в текущую. Это позволяет обеспечить погашение задолженности по заработной плате перед работниками в первоочередном порядке.

Благодаря активной позиции прокуратуры приоритет погашения требований граждан по заработной плате перед непогашенными требованиями ФНС второй очереди установлен в процедурах банкротства на предприятиях ООО "Самара-транзит", ООО "Белопока", МУП г. Октябрьск "Жилищное управление".

Прокуратура области принимает участие в каждом банкротном деле предприятий, имеющих задолженность по заработной плате. Инициируются вопросы снижения размера вознаграждения конкурсному управляющему при длительных сроках конкурсного производства.

Так, в деле о банкротстве ООО "Белопока" три контролирующих лица привлечены к субсидиарной ответственности до окончания расчетов, с бывшего конкурсного управляющего взысканы убытки в размере 2 млн рублей. Кроме того, конкурсному управляющему снижено вознаграждение с 170 тыс. руб. до 10 тыс. рублей.

Проводимая работа позволила добиться снижения задолженности по заработной плате в первом полугодии 2024 г. на 57,6 млн рублей.

— Зарплаты в конвертах тоже в зоне вашего внимания?

— Выявление и легализация "серых" схем оплаты труда, выплата заработной платы менее МРОТ — актуальная сфера надзорной деятельности.

В рамках совместной работы с налоговыми и иными уполномоченными органами в первом полугодии 2024 года выявлено 1174 нарушения трудового законодательства при расчетах заработной платы с использованием "серых" схем. В том числе по этим фактам возбуждено 12 уголовных дел.

Также отмечу, что особое внимание уделено исковой работе в сфере охраны труда. Так, за шесть месяцев на территории области произошло 32 несчастных случая на производстве по вине работодателей. Прокурорами уделяется пристальное внимание как процессу расследования каждого несчастного случая, так и принимаемым мерам по их результатам.

Основное внимание сосредоточено на недопустимости их повторения, а также выплате компенсаций в связи с причинённым вредом. В этом году прокурорами уже предъявлено 16 исковых заявлений в интересах работников о взыскании компенсации за вред, причинённый несчастными случаями на сумму более 15 млн рублей.

— Недавно стало известно о нарушениях при реализации программы газификации в Самарской области. В каких территориях возникли самые большие проблемы, каковы их причины и когда жителям ждать газ?

— Распоряжением правительства Самарской области региональным оператором газификации определено ООО "Средневолжская газовая компания". Программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Пообъектный план-график догазификации содержит сведения о планируемом подключении 9 868 домовладений, при этом в СВГК уже подано свыше 25 тысяч заявок, по которым заключено более 15 тысяч договоров, из них просроченных 596, неисполненных 4 883.

Выявлены факты ненадлежащего исполнения запланированных мероприятий по подключению домовладений в IV квартале 2023 года. Так, региональной программой предусмотрено подключение 492 домовладений, однако в декабре 2023 года указанные сроки перенесены на 2024 год.

Перенесены сроки выполнения работ по газификации ряда площадок для предоставления земельных участков многодетным семьям с 2022–2023 годов на 2027 год. Это касается с. Екатериновка Красноярского района, пос Журавли и пос. Дудачный Волжского района, с. Хрящевка и пос. Подстепки Ставропольского района.

В 2024 году было запланировано строительство сетей газораспределения в 20 населенных пунктах региона. Однако строительно-монтажные работы выполнены только в с. Висловка Красноярского района, по остальным населенным пунктам процесс лишь в стадии предпроектных работ.

— Как в регионе обстоит дело с восстановлением прав обманутых дольщиков? Сколько проблемных объектов значится и каковы перспективы завершения строительства?

— Прокуратурой области перестроен подход к организации надзора в этой сфере. Широкое использование судебного механизма позволило подчинить его реальной защите прав граждан и публичных интересов.

В первом полугодии 2024 года горрайпрокурорами в суд общей юрисдикции предъявлено шесть исковых заявлений на общую сумму 155,7 млн рублей.

Так, в деле о несостоятельности ООО "Прогресс-Н" защищены права 114 граждан, путем включения в резолютивную часть судебного акта обязания ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" удовлетворить права граждан, включенных в реестр требований кредиторов. Судебный акт оставлен без изменения судами апелляционной и кассационной инстанции.

Всего вмешательство органов прокуратуры позволило защитить права 447 граждан — участников долевого строительства.

— Насколько активно прокуратура принимает участие в выявлении и профилактике нарушений миграционного законодательства?

— Прокуратурой области в целях реализации приоритетных задач по укреплению законности в сфере миграции обеспечено поступление из регионального управления МВД отчетов об административных правонарушениях в этой сфере, списков адресов массовой постановки на миграционный учет, сведений о местах компактного проживания иностранных граждан, проводимых проверках и их результатах.

Эти сведения по мере поступления направляются прокурорам для анализа и использования в работе, при необходимости — для организации проверок.

Количество нарушений, выявляемых прокурорами в сфере миграции, остается достаточно высоким. Так, за первое полугодие их было выявлено 1069. По материалам прокурорских проверок возбуждено 24 уголовных дела.

Прокуратурой области организована система контроля исполнения судебных постановлений об административном выдворении иностранных граждан.

По инициативе прокуратуры области ГУ МВД России по Самарской области организована работа по контролю за исполнением иностранными гражданами назначенных в отношении них судебных решений.

По результатам принятых мер координационного и надзорного характера количество снятых с миграционного учета увеличилось на 6% (до 72 407), в том числе в связи с установлением факта фиктивной постановки на 7% (8 300).

Количество адресов с массовой постановкой на миграционный учет "резиновых квартир" сократилось с 561 за второе полугодие 2023 года до 392 за шесть месяцев 2024 года.

По результатам организованного прокуратурой области взаимодействия ГУ МВД лишены гражданства 12 человек, совершивших тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

— На федеральном уровне разразился скандал с "покупными" экзаменами на знание русского языка. В регионе тоже продавали сертификаты?

— Прокурорами реализована практика предъявления в суд исковых заявлений о признании недействительными сертификатов о владении русским языком и патентов на осуществление трудовой деятельности.

Исковые заявления предъявлены к ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет" и рассматриваются по месту регистрации ответчиков.

Ранее проведенными прокуратурой Советского района Самары надзорными мероприятиями выявлены факты противоправной деятельности при проведении комплексного экзамена. По ним возбуждено девять уголовных дел об организации незаконной миграции.

— Как помимо уголовной ответственности можно бороться с незаконной миграцией?

— Нами успешно реализуется новая исковая практика о запрете физическим лицам совершать действия, направленные на регистрацию иностранных граждан по конкретному адресу, который используется в качестве "резиновой квартиры".

Так, по 60 удовлетворенным исковым заявлениям сотрудниками полиции в информационном ресурсе МВД России выставлены сигналы о запрете регистрационных действий конкретным физическим лицам.

Формирование такой практики как раз и обусловлено тем, что несмотря на привлечение лиц к уголовной ответственности, последние продолжают ставить на учет иностранных граждан.