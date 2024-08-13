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Общество

Прокуратура судится за детский лагерь "Кировец"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области через суд добивается возвращения в госсобственность детского лагеря "Кировец", расположенного в Куйбышевском районе Самары.

Фото: Прокуратура Самарской области

Как сообщает ведомство, был выявлен факт незаконного выбытия лагеря труда и отдыха школьников "Кировец" и земельных участков под ним в собственность физического лица.

История лагеря начинается в 1974 г., когда решением исполнительного комитета Куйбышевского городского совета депутатов трудящихся был принят двухлетний план мероприятий по развитию материальной базы лагерей труда и отдыха старшеклассников. А распоряжением облисполкома от 27 февраля 1980 г. Куйбышевскому металлургическому заводу имени В. И. Ленина было согласовано расширение лагеря на землях Гослесфонда Куйбышевского леспромхоза в квартале № 75 Пригородного лесничества.

Территорию бывшего лагеря "Кировец" в Самаре продают за 140 млн рублей Территорию бывшего лагеря "Кировец" в Самаре продают за 140 млн рублей
В Самаре на продажу выставлен участок в 4,6 га под ИЖС в Куйбышевском районе. За продажу земли планируется получить 140 млн рублей.

"В дальнейшем в результате совершения девяти последовательных сделок детский лагерь перешел в собственность физического лица. Данным лицом в мае-июне 2024 года предприняты попытки продажи лагеря за 140 и 160 млн рублей", - сообщают в прокуратуре.

Ведомством в Куйбышевский районный суд направлено исковое заявление об истребовании в пользу Российской Федерации из незаконного владения 12 объектов недвижимости, в том числе земельных участков общей площадью 4,6 га.

Напомним, в последние месяцы прокуратура Самарской области инициировала ряд судебных разбирательств, в которых требует возвращения объектов в государственную собственность. В частности, судами рассматриваются иски по стадиону "Буревестник", парка им. 60-летия Советской власти и бомбоубежищам.

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