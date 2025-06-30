Жительница Новокуйбышевска создала фонд "По зову наших сердец"

В марте 2022 года Татьяна Тимохина вышла на площадь у торгового центра в городе Новокуйбышевск и стала собирать помощь для бойцов специальной военной операции. Были люди, которые принимали ее за мошенницу и вызывали полицию, однако были и те, кто, так же как и Татьяна, хотели поддержать российских военнослужащих.
Татьяна Тимохина собрала посылки и пошла с ними на почту, чтобы отправить. Оказалось, что перевозка грузов почтой, стоит дорого, и Татьяна решила сама отвезти посылки и отдать лично в руки военным. Неравнодушный предприниматель дал ей грузовую машину. Татьяна села за руль и отправилась в зону СВО, одна.
Первая поездка далась тяжело и в первую очередь в эмоциональном плане. Татьяна, поняла, то что бойцам нужна не только материальная, но и моральная поддержка. Остановится было нельзя, ее там ждали. Татьяна Тимохина создала благотворительный фонд "По зову наших сердец", который оказывает помощь военным, участникам СВО, мирным жителям приграничных и освобожденных территорий, пожилым людям и всем, кто нуждается в поддержке.
На сегодняшний день она уже 58 раз была в зоне СВО, а через два дня после нашего интервью повезла очередной гуманитарный груз военнослужащим. Сегодня у нее есть единомышленники, команда волонтеров, которая каждые выходные выходит на площадь у торгового центра в Новокуйбышевске и собирает помощь у отзывчивых горожан для российских военнослужащих. Кто-то приносит продукты, лекарства, строительные материалы, а кто-то просто дает деньги.
Елена Ташкинова прочитала про Татьяну в интернете и решила присоединиться. Елена говорит, что перед первой поездкой в зону СВО у нее в буквальном смысле тряслись ноги. Сейчас она собирает помощь в Самаре и Новокуйбышевске и часто отправляется с Татьяной в военные части.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.