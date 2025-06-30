Жительница Новокуйбышевска создала фонд "По зову наших сердец"

В марте 2022 года Татьяна Тимохина вышла на площадь у торгового центра в городе Новокуйбышевск и стала собирать помощь для бойцов специальной военной операции. Были люди, которые принимали ее за мошенницу и вызывали полицию, однако были и те, кто, так же как и Татьяна, хотели поддержать российских военнослужащих.

Татьяна Тимохина собрала посылки и пошла с ними на почту, чтобы отправить. Оказалось, что перевозка грузов почтой, стоит дорого, и Татьяна решила сама отвезти посылки и отдать лично в руки военным. Неравнодушный предприниматель дал ей грузовую машину. Татьяна села за руль и отправилась в зону СВО, одна.

Первая поездка далась тяжело и в первую очередь в эмоциональном плане. Татьяна, поняла, то что бойцам нужна не только материальная, но и моральная поддержка. Остановится было нельзя, ее там ждали. Татьяна Тимохина создала благотворительный фонд "По зову наших сердец", который оказывает помощь военным, участникам СВО, мирным жителям приграничных и освобожденных территорий, пожилым людям и всем, кто нуждается в поддержке.

На сегодняшний день она уже 58 раз была в зоне СВО, а через два дня после нашего интервью повезла очередной гуманитарный груз военнослужащим. Сегодня у нее есть единомышленники, команда волонтеров, которая каждые выходные выходит на площадь у торгового центра в Новокуйбышевске и собирает помощь у отзывчивых горожан для российских военнослужащих. Кто-то приносит продукты, лекарства, строительные материалы, а кто-то просто дает деньги.

Елена Ташкинова прочитала про Татьяну в интернете и решила присоединиться. Елена говорит, что перед первой поездкой в зону СВО у нее в буквальном смысле тряслись ноги. Сейчас она собирает помощь в Самаре и Новокуйбышевске и часто отправляется с Татьяной в военные части.