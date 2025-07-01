"Все на "платку": депутаты просят ограничить движение фур по трассе М-5 у Тольятти

Инициативу депутата городской Думы Тольятти Владимира Боброва - ограничить движение большегрузов по трассе М-5 - поддержали на заседании Думы.

По его мнению, с началом дачного сезона повышается дорожный трафик. Вблизи трассы расположены жилые дома, под окнами которых круглосуточно идет поток автомобилей.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и для улучшения условий проживания тольяттинцев депутаты направили обращение в ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга". Суть обращения — установить режим ограничения движения для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 т по трассе М-5 "Урал" в районе Тольятти и Жигулевска на период с 1 июля по 31 октября с 6:00 до 22:00.