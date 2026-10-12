Самарская область вошла в ТОП-10 по клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подведен итог мониторинга качества клиентского опыта и клиентских показателей в Кадровых центрах "Работа России".

Самарская область вошла в топ-10 в рейтинге субъектов Российской Федерации по достижению индексов клиентоцентричности, заняв 9 место из 89 регионов. Оценивался уровень клиентоцентричности при предоставлении услуг как для работодателей, так и для граждан.

"Работу по повышению уровня клиентоцентричности мы начали в рамках мероприятий по модернизации службы занятости в 2023 году, — рассказал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин. — Высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе всех коллективов центров занятости населения региона, которые в результате модернизации трансформировались в современные кадровые центры. И эти изменения заметили посетители: жители области и работодатели. Они отмечают удобство и скорость предоставления услуг нашими специалистами".

Служба занятости Самарской области вошла в первую волну модернизации, основные мероприятия завершились в 2023 году, однако работа над повышением качества услуг продолжается теперь уже в рамках мероприятий нацпроекта "Кадры".