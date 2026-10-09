В ПФО проходит общероссийский медиафорум "Народные промыслы России"

В четверг, 8 октября, в Кирове состоялось открытие III общероссийского медиафорума "Народные промыслы России". Мероприятие объединило представителей СМИ из регионов Приволжского федерального округа, а также из республик Коми и Крым, Ямало-Ненецкого автономного округа, Костромской, Магаданской, Новосибирской и Челябинской областей. Главной темой форума стало сохранение духовного наследия России через традиции народных промыслов.
Приветствие участникам направил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
"В Кировской области форум стал доброй традицией: в третий раз сюда приезжают представители медиасообщества из разных регионов страны. Это площадка для обмена опытом, профессионального диалога и поиска новых идей по сохранению нашего наследия, превращения его в живой ресурс.
Народные художественные промыслы - неотъемлемая часть культурного кода России и одно из важных направлений государственной политики. Особое значение они имеют для нашего Приволжского федерального округа и прежде всего - для Вятской земли. Ведь здесь искусство мастеров складывалось веками. Секреты ремесла в регионе бережно передаются из поколения в поколение, сохраняя историческую память. Благодаря этой преемственности культурная самобытность региона жива. Убежден, что у народных промыслов есть будущее, пока ими занимаются и рассказывают о них честно, ярко, с любовью", - говорится в приветствии.
На форуме можно узнать о традициях изготовления дымковской игрушки и кружевоплетения, хохломской и городецкой росписи, утвари и гармоней, кожаной мозаики, лозоплетения и бисероплетения, художественной обработки дерева и бересты, резьбы по камню и художественных изделий из стекла, пуховязания и изделий из войлока.
Среди народных промыслов Самарской области - искусная домовая резьба, гончарное и кузнечное дело, изготовление глиняной игрушки, ткачество, золотное и белое шитье, филейно-гипюрная вышивка.
О том, как возрождается и развивается народное ремесло, о мастерах художественных промыслов самарские журналисты подробно и увлекательно рассказывают в своих репортажах и сюжетах.
Программа форума предусматривает мастер-классы, работу дискуссионных площадок, подведение итогов творческого конкурса и награждение авторов лучших работ. На конкурс представлены телерепортажи, радиопрограммы, интернет-проекты, документальные фильмы и другие материалы. Они посвящены как широко известным народным промыслам, ставшим символами своих регионов, так и редким ремеслам, традиции которых сохраняются в небольших населенных пунктах.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...