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Общество

На очистных Безенчука, построенных за 1,5 млрд рублей, нашли множество дефектов

БЕЗЕНЧУК. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Некачественное оборудование и текущая кровля обнаружены на очистных сооружениях в Безенчукском районе. Представители муниципалитета подали в суд иск к компании "Олимп", которая сдала очистные менее двух лет назад - в декабре 2024 года. Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Экология".

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Согласно официально опубликованным условиям контракта, компания "Олимп" должна была выполнить проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений пгт. Безенчук. Контракт достался компании по максимальной цене в 1,29 млрд рублей. При этом в процессе исполнения она выросла до 1,5 млрд рублей. Также сместились и сроки исполнения - изначально объект должны были сдать в октябре 2024 года. Прокуратура фиксировала отставание от сроков.

Объект был принят в эксплуатацию. Однако спустя два года были выявлены многочисленные дефекты. Как следует из иска администрации Безенчукского района, в шести помещениях протекает крыша, замены или ремонта требуют 22 насоса, 17 мешалок денитрификатора, 8 частотных преобразователей, переливной шибер, расходомер очищенной воды и многое другое.

В иске муниципальные власти потребовали устранить нарушения, а за каждый день просрочки брать с компании-подрядчика по 5 тысяч штрафа. Пока суд оставил заявление без движения из-за формальностей: истцам предложено исправить ошибку и предоставить доверенность представителя до 9 ноября.

Согласно открытым данным, строительная компания "Олимп" в 2016–2018 годах принадлежала Олегу Котякову, отцу министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Компания зарегистрирована в Самаре в 2013 году, и с 11 февраля 2016 года Олег Котяков был директором "Олимпа", а с 20 января 2017 года — единственным учредителем общества. Но в 2018 году Котяков-старший сложил полномочия директора и вышел из состава учредителей. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Нарушения при строительстве очистных возмущали губернатора Вячеслава Федорищева и депутата Госдумы Жанну Рябцеву.

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