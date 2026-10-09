На очистных Безенчука, построенных за 1,5 млрд рублей, нашли множество дефектов

Некачественное оборудование и текущая кровля обнаружены на очистных сооружениях в Безенчукском районе. Представители муниципалитета подали в суд иск к компании "Олимп", которая сдала очистные менее двух лет назад - в декабре 2024 года. Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Экология".

Согласно официально опубликованным условиям контракта, компания "Олимп" должна была выполнить проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений пгт. Безенчук. Контракт достался компании по максимальной цене в 1,29 млрд рублей. При этом в процессе исполнения она выросла до 1,5 млрд рублей. Также сместились и сроки исполнения - изначально объект должны были сдать в октябре 2024 года. Прокуратура фиксировала отставание от сроков.

Объект был принят в эксплуатацию. Однако спустя два года были выявлены многочисленные дефекты. Как следует из иска администрации Безенчукского района, в шести помещениях протекает крыша, замены или ремонта требуют 22 насоса, 17 мешалок денитрификатора, 8 частотных преобразователей, переливной шибер, расходомер очищенной воды и многое другое.

В иске муниципальные власти потребовали устранить нарушения, а за каждый день просрочки брать с компании-подрядчика по 5 тысяч штрафа. Пока суд оставил заявление без движения из-за формальностей: истцам предложено исправить ошибку и предоставить доверенность представителя до 9 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Нарушения при строительстве очистных возмущали губернатора Вячеслава Федорищева и депутата Госдумы Жанну Рябцеву.