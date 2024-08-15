В Безенчукском районе подрядчик едва не сорвал сроки миллиардного контракта по строительству очистных сооружений

Прокуратура Самарской области взяла под контроль ход работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в Безенчукском районе в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в апреле 2023 года комитет по строительству Безенчукского района определился с подрядчиком, который займется проектированием и реконструкцией канализационных очистных сооружений поселка Безенчук. Победителем стало ООО "Строительная компания "Олимп". Подрядчик должен был выполнить работы по максимальной цене контракта - 1,29 млрд рублей.

Контракт был рассчитан на два года, завершить работы планировалось до октября 2024 года.

В мае 2024 года прокуратура организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что подрядчик отстает от графика на 183 дня.

"Руководителю организации было внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. После принятых мер подрядчиком и заказчиком скорректирован план-график исполнения контракта, изменен ряд субподрядных организаций", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Завершение строительства объекта контролируется прокуратурой.