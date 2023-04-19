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Строительство Строительство и недвижимость

Определен подрядчик на реконструкцию очистных сооружений в Безенчуке

БЕЗЕНЧУК. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по строительству Безенчукского района определился с подрядчиком, который займется проектированием и реконструкцией канализационных очистных сооружений поселка Безенчук.

На торги заявились три участника. Победителем стало ООО "Строительная компания "Олимп". Подрядчик выполнит услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 1,29 млрд рублей.

Контракт рассчитан на два года. Завершить работы планируется до октября 2024 г.

 

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