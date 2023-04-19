Определен подрядчик на реконструкцию очистных сооружений в Безенчуке

Комитет по строительству Безенчукского района определился с подрядчиком, который займется проектированием и реконструкцией канализационных очистных сооружений поселка Безенчук.
На торги заявились три участника. Победителем стало ООО "Строительная компания "Олимп". Подрядчик выполнит услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 1,29 млрд рублей.
Контракт рассчитан на два года. Завершить работы планируется до октября 2024 г.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?