В Безенчуке на реконструкцию очистных сооружений выделили 1,2 млрд рублей

Комитет по строительству Безенчукского районе ищет подрядчика, который займется проектированием и реконструкцией канализационных очистных сооружений поселка Безенчук.
Начальная цена контракта составляет 1,29 млрд рублей, он рассчитан на два года. Победитель торгов должен приступить к работам в апреле 2024 года и завершить до октября 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?