В Безенчуке на реконструкцию очистных сооружений выделили 1,2 млрд рублей

Комитет по строительству Безенчукского районе ищет подрядчика, который займется проектированием и реконструкцией канализационных очистных сооружений поселка Безенчук.

Начальная цена контракта составляет 1,29 млрд рублей, он рассчитан на два года. Победитель торгов должен приступить к работам в апреле 2024 года и завершить до октября 2024 года.