Мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова рассказала в мессенджере МАХ о последствиях ночной атаки вражеских БПЛА.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотников в регионе погиб человек, также сообщается о разрушениях в городах. В частности, глава Новокуйбышевска Виктория Каткова констатировала, что произошел сбой на высоковольтных линиях.

"Уважаемые новокуйбышевцы! Сегодня ночью силами ПВО и мобильных огневых групп была отражена массированная атака БПЛА. Благодарю наших защитников за слаженную и оперативную работу. Произошел сбой на высоковольтных линиях. Без света остаются 70 многоквартирных домов, 4 школы, 2 детских сада и одно медицинское учреждение", - сообщила она.

Также она добавила, что все службы работают в усиленном режиме.

"Медицинское учреждение уже подключено от резервных источников, по остальным объектам устанавливают генераторы. Восстановление энергоснабжения продолжается. Информация будет уточняться", - прокомментировала Виктория Каткова.

Глава Новокуйбышевска напомнила о запрете на фото и видеосъемку и на публикацию в соцсетях последствий атак.

"Напоминаю: не фотографируйте и не выкладывайте в социальные сети последствия атак. Если вы обнаружили подозрительные предметы или обломки, ни в коем случае не трогайте их. Для вызова экстренных служб и получения помощи звоните по номеру 112", - заключила она.