Мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова рассказала в мессенджере МАХ о последствиях ночной атаки вражеских БПЛА.
Напомним, в результате массированной атаки беспилотников в регионе погиб человек, также сообщается о разрушениях в городах. В частности, глава Новокуйбышевска Виктория Каткова констатировала, что произошел сбой на высоковольтных линиях.
"Уважаемые новокуйбышевцы! Сегодня ночью силами ПВО и мобильных огневых групп была отражена массированная атака БПЛА. Благодарю наших защитников за слаженную и оперативную работу. Произошел сбой на высоковольтных линиях. Без света остаются 70 многоквартирных домов, 4 школы, 2 детских сада и одно медицинское учреждение", - сообщила она.
Также она добавила, что все службы работают в усиленном режиме.
"Медицинское учреждение уже подключено от резервных источников, по остальным объектам устанавливают генераторы. Восстановление энергоснабжения продолжается. Информация будет уточняться", - прокомментировала Виктория Каткова.
Глава Новокуйбышевска напомнила о запрете на фото и видеосъемку и на публикацию в соцсетях последствий атак.
"Напоминаю: не фотографируйте и не выкладывайте в социальные сети последствия атак. Если вы обнаружили подозрительные предметы или обломки, ни в коем случае не трогайте их. Для вызова экстренных служб и получения помощи звоните по номеру 112", - заключила она.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru