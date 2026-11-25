В ночь на 25 ноября Самарскую область атаковало 145 беспилотников ВСУ. В результате массированного налета погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители! Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь", — прокомментировал глава региона.
Он также добавил, что сбор информации продолжается, работает оперативный штаб.
"Есть последствия "на земле", которые вы видите, в том числе, сами. Но напоминаю, что нельзя работать на врага. Не публикуйте фото, видео, на которых видны последствия атаки. Предусмотрено административное наказание за подобные действия", - предупредил он.
Вячеслав Федорищев отметил, что некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику. Каждая образовательная организация доводит информацию до родителей и детей.
"Также есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление. Необходимо набраться терпения", - заключил губернатор.
Напомним, режим "Беспилотная опасность" был объявлен около 1:00. Об отбое опасности сообщили в 8:42.
Глава Самары Иван Носков сообщил, что в Куйбышевском районе во всех школах отменена первая смена, а также частично закрыты детские сады.
"Школы №№24, 74,105,129, 140, корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе сегодня работать не будут.Также сегодня не будут работать детские сады №№466, 350, 96 (они переведены в режим дежурных групп). Вся информация доведена до населения через родительские чаты. Если привели ребенка, не переживайте, педагоги примут и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Следите за родительскими чатами!" - прокомментировал глава города.
Соблюдение прав граждан и оказание им помощи взяла на контроль прокуратура Самарской области.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8(846) 340-61-78", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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