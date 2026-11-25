В ночь на 25 ноября Самарскую область атаковало 145 беспилотников ВСУ. В результате массированного налета погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители! Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь", — прокомментировал глава региона.

Он также добавил, что сбор информации продолжается, работает оперативный штаб.

"Есть последствия "на земле", которые вы видите, в том числе, сами. Но напоминаю, что нельзя работать на врага. Не публикуйте фото, видео, на которых видны последствия атаки. Предусмотрено административное наказание за подобные действия", - предупредил он.

Вячеслав Федорищев отметил, что некоторые школы сегодня будут работать по измененному графику. Каждая образовательная организация доводит информацию до родителей и детей.

"Также есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление. Необходимо набраться терпения", - заключил губернатор.

Напомним, режим "Беспилотная опасность" был объявлен около 1:00. Об отбое опасности сообщили в 8:42.

Глава Самары Иван Носков сообщил, что в Куйбышевском районе во всех школах отменена первая смена, а также частично закрыты детские сады.

"Школы №№24, 74,105,129, 140, корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе сегодня работать не будут.Также сегодня не будут работать детские сады №№466, 350, 96 (они переведены в режим дежурных групп). Вся информация доведена до населения через родительские чаты. Если привели ребенка, не переживайте, педагоги примут и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Следите за родительскими чатами!" - прокомментировал глава города.

Соблюдение прав граждан и оказание им помощи взяла на контроль прокуратура Самарской области.

"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8(846) 340-61-78", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.