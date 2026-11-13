В Федоровке началось возведение стен будущего образовательного центра

В микрорайоне Федоровка (Тольятти) продолжается строительство нового образовательного центра на ул. Ингельберга, 52. Реализация объекта началась в июле 2026 года. На площадке активно ведутся работы по возведению здания: строители приступили к кладке кирпичных стен первого этажа, формируют оконные проемы и внутреннее пространство будущих помещений.
Параллельно выполняется монтаж железобетонных плит перекрытия. Часть конструкций уже установлена, остальные подготовлены к монтажу. Новый объект появится на месте бывшей аварийной школы. После ее закрытия в микрорайоне почти восемь лет не было собственного школьного здания, и детям приходилось посещать образовательные учреждения в других районах Тольятти. Строительство центра позволит вернуть школу в Федоровку и создать единое образовательное пространство для детей дошкольного и школьного возраста.
Образовательный центр рассчитан на 317 детей: 198 мест предусмотрено для школьников и еще 119 - для воспитанников детского сада. Учебные пространства разместятся в двух смежных блоках высотой три и четыре этажа. Такое решение позволит организовать отдельные пространства для обучения школьников и занятий дошкольников.
Помимо учебных помещений, в комплексе предусмотрен отдельный спортивный блок с беговой дорожкой, площадками для баскетбола, волейбола и хоккея, зоной тренажеров и местом для занятий гимнастикой. На прилегающей территории оборудуют современные игровые и спортивные площадки, также здесь проведут благоустройство.
Развитие социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений работы правительства Самарской области, которые реализуются по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Возведение школ и детских садов способствует комплексному развитию территорий, повышению качества жизни жителей и созданию комфортной городской среды.
"В Федоровке почти восемь лет не было школы. После закрытия старой ребята были вынуждены ездить в другие районы, что, конечно, создавало серьезные неудобства. Очень внимательно следим за качеством работ и сроками", - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ввод здания образовательного центра в эксплуатацию запланирован в 2027 году. После завершения строительства объект будет передан в ведение министерства образования Самарской области. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.