В Федоровке началось возведение стен будущего образовательного центра

В микрорайоне Федоровка (Тольятти) продолжается строительство нового образовательного центра на ул. Ингельберга, 52. Реализация объекта началась в июле 2026 года. На площадке активно ведутся работы по возведению здания: строители приступили к кладке кирпичных стен первого этажа, формируют оконные проемы и внутреннее пространство будущих помещений.

Параллельно выполняется монтаж железобетонных плит перекрытия. Часть конструкций уже установлена, остальные подготовлены к монтажу. Новый объект появится на месте бывшей аварийной школы. После ее закрытия в микрорайоне почти восемь лет не было собственного школьного здания, и детям приходилось посещать образовательные учреждения в других районах Тольятти. Строительство центра позволит вернуть школу в Федоровку и создать единое образовательное пространство для детей дошкольного и школьного возраста.

Образовательный центр рассчитан на 317 детей: 198 мест предусмотрено для школьников и еще 119 - для воспитанников детского сада. Учебные пространства разместятся в двух смежных блоках высотой три и четыре этажа. Такое решение позволит организовать отдельные пространства для обучения школьников и занятий дошкольников.

Помимо учебных помещений, в комплексе предусмотрен отдельный спортивный блок с беговой дорожкой, площадками для баскетбола, волейбола и хоккея, зоной тренажеров и местом для занятий гимнастикой. На прилегающей территории оборудуют современные игровые и спортивные площадки, также здесь проведут благоустройство.

Развитие социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений работы правительства Самарской области, которые реализуются по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Возведение школ и детских садов способствует комплексному развитию территорий, повышению качества жизни жителей и созданию комфортной городской среды.

"В Федоровке почти восемь лет не было школы. После закрытия старой ребята были вынуждены ездить в другие районы, что, конечно, создавало серьезные неудобства. Очень внимательно следим за качеством работ и сроками", - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ввод здания образовательного центра в эксплуатацию запланирован в 2027 году. После завершения строительства объект будет передан в ведение министерства образования Самарской области. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета.