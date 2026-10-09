Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Шлюзовом

В микрорайоне Шлюзовой городского округа Тольятти, на ул. Гидротехнической, 36, началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Ранее на этом участке стояло недостроенное здание. Сейчас подрядная организация демонтирует его фундаментную плиту, на участке работает тяжелая техника, ведутся землеустроительные работы. Следующий шаг — устройство основания под новое здание.

Комплекс будет рассчитан на 70 посетителей в смену и примет гостей старше 14 лет. В здании разместятся два бассейна. Основной — 25 на 11 метров, глубиной от 1,4 до 1,8 метра — получит пять дорожек со стартовыми тумбами и будет использоваться для оздоровительного и спортивного плавания. Второй, меньшего размера — 10 на 6 метров, глубиной 0,8 метра, на три дорожки, — предназначен для тех, кто только учится плавать. Также здесь появятся тренажерный зал и зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан.

Благоустроят и территорию вокруг здания: проложат пешеходные дорожки, озеленят участок и оборудуют подходы к ФОК. После открытия комплекс будет работать в две смены, с 7:00 до 23:00.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца июля 2027 года. Строительство ведется за счет средств областного и федерального бюджетов по госпрограмме "Спорт России".

"Современные спортобъекты — это один из базовых элементов для того, чтобы больше людей приобщались к физкультуре и спорту, имели возможность заниматься в шаговой доступности. Работу в этом направлении ведем системную, держу ее на личном контроле", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.