Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Шлюзовом

В микрорайоне Шлюзовой городского округа Тольятти, на ул. Гидротехнической, 36, началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Ранее на этом участке стояло недостроенное здание. Сейчас подрядная организация демонтирует его фундаментную плиту, на участке работает тяжелая техника, ведутся землеустроительные работы. Следующий шаг — устройство основания под новое здание.
Комплекс будет рассчитан на 70 посетителей в смену и примет гостей старше 14 лет. В здании разместятся два бассейна. Основной — 25 на 11 метров, глубиной от 1,4 до 1,8 метра — получит пять дорожек со стартовыми тумбами и будет использоваться для оздоровительного и спортивного плавания. Второй, меньшего размера — 10 на 6 метров, глубиной 0,8 метра, на три дорожки, — предназначен для тех, кто только учится плавать. Также здесь появятся тренажерный зал и зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан.
Благоустроят и территорию вокруг здания: проложат пешеходные дорожки, озеленят участок и оборудуют подходы к ФОК. После открытия комплекс будет работать в две смены, с 7:00 до 23:00.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца июля 2027 года. Строительство ведется за счет средств областного и федерального бюджетов по госпрограмме "Спорт России".
"Современные спортобъекты — это один из базовых элементов для того, чтобы больше людей приобщались к физкультуре и спорту, имели возможность заниматься в шаговой доступности. Работу в этом направлении ведем системную, держу ее на личном контроле", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...