Самарские девятиклассники познакомились с профессиями на ведущих предприятиях региона

С 1 по 11 октября в Самарской области прошла Всероссийская профориентационная неделя. Ученики девятых классов посетили предприятия региона, познакомились с работой специалистов и узнали, какие знания и навыки необходимы для разных профессий. Событие прошло в рамках проекта "Больше, чем работа" программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" национального проекта "Молодежь и дети".

Уже два года проект помогает ребятам по всей стране познакомиться с приоритетными отраслями экономики региона, увидеть современные производственные процессы и получить представление о возможностях дальнейшего обучения и профессионального развития. Встречи с представителями предприятий позволяют школьникам узнать о профессиях не только из учебников, но и на практике.

В рамках профориентационной недели школьники со всего региона посетили Самарский металлургический завод, ЗАО "Нефтефлот", "Самарский Стройфарфор", музей авиации и космонавтики РКЦ "Прогресс", ООО "Промсинтез", АО "Тяжмаш", ИП КФХ Цирулев Е.П., ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России и другие площадки. Ребята знакомились с производством, узнавали о современных технологиях, общались со специалистами и участвовали в профориентационных активностях.

Так, на предприятии "Самарский Стройфарфор" школьники увидели, как организован производственный процесс, и узнали, сколько разных специалистов участвуют в создании готовой продукции.

"Меня удивило, что на заводе много профессий. Это не только специалисты, которые разрабатывают составы, но и те, кто работает с глазурью, оборудованием и производственными линиями. А еще впечатлило, насколько автоматизирован процесс", — поделилась впечатлениями Елизавета Лучкова, ученица 9 класса Школы № 58 им. Героя Советского Союза Б. Г. Якушева.

Директор управления по персоналу завода "Самарский Стройфарфор" Ольга Моржицкая отметила, что такие встречи помогают школьникам по-новому взглянуть на работу в промышленности. "Важно показать ребятам, что такое современное производство, какие задачи решают специалисты и что работать на предприятии может быть интересно. Экскурсия дает первое представление об отрасли, а дальнейшее знакомство с профессией может продолжиться во время практики", — рассказала Ольга.

На судостроительном предприятии ЗАО "Нефтефлот" школьники узнали, как создают суда, познакомились с производственными технологиями и профессиями, необходимыми для работы в отрасли.

"Для меня было новым узнать, что в Самаре строят такие большие суда. Еще удивило, что на предприятии используют лазерную резку металла. Думаю, такие экскурсии помогают понять, чем ты хочешь заниматься, и увидеть, как школьные знания по физике, математике и информатике применяются на практике", — рассказал Платон Баранов, ученик 9 "А" класса Гимназии № 3 Самары.

Важность практического знакомства с профессиями отметила и классный руководитель 9 "А" класса Гимназии № 3 Самары, учитель французского языка Виктория Коннова. По ее словам, школьники не всегда представляют, какие предприятия работают в Самарской области и какие специальности там востребованы.

"Такие экскурсии помогают ребятам своими глазами увидеть, как работают люди, как устроены предприятия, и задуматься о том, где они могли бы учиться и кем стать в будущем. Иногда уже сама возможность узнать о незнакомой профессии становится первым шагом к выбору", — отметила Виктория.

Знакомство с предприятиями региона помогло школьникам увидеть разнообразие профессиональных направлений, узнать о востребованных специальностях и возможностях обучения в Самарской области. Полученный опыт станет для ребят еще одним ориентиром при выборе дальнейшего образовательного и профессионального пути.