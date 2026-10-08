Елена Бубнова, студентка ПГУТИ: «Университет - это моя большая поддержка»

Елена Бубнова учится на 4 курсе по специальности «Информационные системы и технологии». В интервью девушка рассказала, почему сама любит преподавать и какие советы дает школьникам и первокурсникам, а также - о том, как ей удается совмещать учебу в университете и работу.

— Елена, после окончания школы вы уже знали, что поступите именно в этот вуз. Что вам было известно о ПГУТИ? И почему были так уверены в своем выборе?

— Я многое знала об университете по опыту своей старшей сестры. Она окончила ПГУТИ: и бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру. В те годы, когда она училась, вуз развивался, а я пришла уже в обновленный университет.

Еще я всегда понимала, что я — человек-техник. Даже сейчас моя должность звучит как "техник лаборатории искусственного интеллекта ПГУТИ".

И мне очень хотелось, чтобы в вузе у меня была возможность не просто создавать различные проекты, а реализовывать их. И пример моей сестры показал: это возможно. Она так же была очень талантливым студентом, так же посещала очень много мероприятий в разных городах страны благодаря нашему университету. И сейчас я иду по похожему пути. Недавно я стала председателем студенческого научного общества (СНО). Благодаря командировкам и научной деятельности в университете у меня появилась насмотренность, качественные знакомства, в том числе со студентами. Поэтому университет — это моя большая поддержка.

— То есть, ваши ожидания совпали с реальностью?

— Да. И еще мне понравился подход, который используют в нашем вузе, например, на моей специальности "Информационные системы и технологии" очень много предметов по разным направлениям: от программирования до формирования баз данных, менеджмента. Поэтому есть возможность развиваться как управленцу.

— Какие советы по выбору вуза и направлению обучения вы могли бы дать сегодняшним одиннадцатиклассникам, которые только планируют поступление в университет?

— У меня был очень хороший опыт: в стенах университета я преподавала школьникам профориентацию. Ребята проходили тесты. И искусственный интеллект выявлял сильные и слабые стороны каждого школьника в рамках того образовательного курса в ПГУТИ, который они выбирали. Мой совет таков: сегодня можно с помощью нейронных сетей, описывая свой опыт, интересы, узнать, что школьнику лучше выбрать на основе его личных талантов.

— Сегодня вы еще являетесь штатным сотрудником ПГУТИ. Как это произошло?

— Я считаю, что мне повезло, потому что меня приняли в штат через полтора года обучения в университете. И это произошло благодаря тому, что я участвовала везде, где только можно. Например, публикуется информация об олимпиаде — я регистрируюсь; объявляется набор студентов в волонтеры — я иду. А еще, конечно, я благодарна моему преподавателю Светлане Геннадьевне Бедняк, которая вела у нас один из предметов. Она порекомендовала меня в качестве помощника для заместителя заведующего научно-исследовательской лаборатории искусственного интеллекта ПГУТИ Оксаны Игоревны Захаровой. Я стала участвовать в разработке проектов лаборатории. И спустя полгода мне предложили вступить в штат и представлять результаты деятельности лаборатории на различных мероприятиях и конференциях.

— Успеваете ли совмещать учебу и свои должностные обязанности?

— Так счастливо сложилось, что моя работа перекликается с учебой. Например, мне было очень лестно, когда у нас на третьем курсе начался курс по обучению работе с нейронными сетями, а я уже все это знала со второго курса. У меня появилась возможность повторить, укрепить свои знания, потому что сначала, на втором курсе, я погрузилась в практику работы с нейронными сетями, а потом, на третьем курсе, в теорию.

В целом университет с пониманием относится к работающим студентам. Конечно, речь не идет о том, что нам разрешают пропускать занятия. Но если студент профессионально развивается по своей специальности, это всегда находит поддержку у преподавателей.

— Как у вас появился интерес к искусственному интеллекту?

— Благодаря знакомству с Оксаной Игоревной. Она мне очень понравилась как человек, педагог, наставник. Честно говоря, будучи школьницей, я очень боялась искусственного интеллекта. Потом, начав работать в лаборатории, боялась подвести команду, потому что у меня тогда еще не было никаких практических навыков. Я начинала как оформитель научных статей, презентаций. И вскоре поняла, что нельзя рассказывать о том, чего ты не знаешь. Поэтому начала изучать этот огромный объем информации. Коллеги помогали. И вот так постепенно зародилась моя любовь к этой работе. И сегодня я уже не могу представить свою жизни без лаборатории.

— Работая с ИИ, вы наверняка следите за тем, как он развивается. Насколько активно, по вашим наблюдениям, бизнес использует технологии ИИ?

— На мой взгляд, очень активно. Во многих коммерческих, даже некрупных, компаниях востребованы специалисты нашего университета именно на позициях настройки и отлаживания бизнес-процессов с помощью ИИ. Если раньше это называлось оптимизация, то теперь это именно, если так можно выразиться "ИИстематизация" за счет внедрения ИИ-агентов. То есть, уже не требуется писать личную программу: просто загружаются данные, алгоритмы обработки. Начинает быстрее обрабатываться информация, сокращается количество ошибок сотрудников компании или предприятия. Сейчас идёт очень активное развитие ИИ именно в этом направлении.

— У вас есть несколько личных проектов в сфере ИИ. Например, приложение для обучения программированию и перевода английских терминов, которые используются в кодах. Расскажите, пожалуйста, о нем.

— Этот проект был для меня первой научной работой. Я довела его до определенного этапа и закрыла. Сейчас я определилась с темой своего диплома: "Формирование базы данных на основе текстовых документов". Сегодня все мое время жизни и учебы посвящено этому. Писать диплом мне помогают разработки лаборатории. Например, сейчас наша команда занимается созданием графовой модели. Графовая модель — это когда есть слово, и оно связано с другим словом, например, глаголом. Мы стараемся улучшить и сделать более качественной эту связь, чтобы она работала не просто как предложение, а действительно имела большую смысловую нагрузку. Мы разработали новый подход к обработке ошибок в несколько этапов. На этот проект я опираюсь в своей преддипломной работе.

— В чем актуальность вашей дипломной работы?

— Хотелось бы, чтобы моя работа нашла применение в коммерческих компаниях. Например, возьмем общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество. В их деятельности есть много различных документов: договоры, лицензионные соглашения, оферты. Сейчас я вижу, что все эти документы люди сохраняют руками и потом ищут эти файлы в базе данных компании.

Я верю, что с течением нескольких лет всё это будет автоматизировано и "ИИнизировано". Но насколько качественно — зависит сейчас от наших решений. И поэтому сейчас я занимаюсь именно этим: чтобы договоры и лицензии — помещались к договорам и лицензиям, оферты — к офертам, и так далее строго в иерархическом порядке дат. И тогда, мне кажется, документооборот коммерческих компаний станет прозрачнее, понятнее, уменьшится количество человеческих ошибок. Все будет структурировано и всем нам работать будет чуть-чуть проще.

— Недавно вы стали стипендиатом "Альфабанка". Расскажите, пожалуйста, каковы были условия участия в конкурсе?

-Я получаю стипендию от "Альфа-Банка" второй год. Ежемесячная выплата составляет 5 000 рублей. В этом году изменен подход к отбору участников: было несколько полей, посвященных отдельно научной, общественной, волонтерской деятельности. И нужно было заполнить максимально своими достижениями, подтверждёнными дипломами.

В моём случае секция по научной деятельности заполнилась моими публикациями крупных научных статей. И другие поля, по возможности, я тоже старалась заполнить. Для меня это не составило большого труда. Потому что, когда ты постоянно работаешь, у тебя накапливается хороший багаж достижений.

Но я бы хотела отметить, что 5 000 рублей как стипендия для студентов — это не всегда значимо. Как наставник для первокурсников я всегда ориентирую на стипендию в 30 000 рублей. Это стипендия Президента РФ, которую я сейчас получаю с великим счастьем. Всего ее удостоены только несколько тысяч студентов в стране. Поэтому я всегда говорю первокурсникам, что наука помогает получать достойные деньги и что их труд всегда будет окупаться, если вы относитесь к нему честно.

— Елена, вы упомянули о наставничестве для первокурсников и школьников. Чем вас привлекает преподавательская деятельность?

— Я бы сказала, что у меня это семейное. Моя мама — преподаватель в колледже по экономическим дисциплинам и предпринимательству. Мне очень нравится то, чем она занимается. У меня была возможность пойти в профильный вуз и стать педагогом. Но я себе поставила цель сначала укрепить базу знаний, действительно стать профессионалом. А потом уже с чистым сердцем преподавать будущим специалистам то, что им может пригодиться. И благодаря нашему университету у меня есть эта возможность. В 2025 году я вела занятия по искусственному интеллекту в областном центре для одаренных детей "Вега". Для меня это невероятная радость, когда знания, которые есть у меня в голове, узнают другие люди, и они этому счастливы. В такие моменты я думаю, что не зря это всё запоминала, учила, практиковала; что моя работа не заканчивается на моей статье. Она продолжается в детях, в будущих абитуриентах, которые действительно рады что-то узнать, чему-то научиться, и они уходят такие счастливые: "Мы научились! Мы делаем проекты!". Это меня очень радует.

— Каковы ваши дальнейшие карьерные планы?

— Я бы хотела получить полное высшее образование и развиваться как специалист, востребованный в коммерческом секторе. Не терять актуальность своих знаний и преподавать в университете. В вузе есть преподаватели, которые совмещают основную занятость и преподавание, они всегда в движении, потому что знания применяют на практике. Я равняюсь на них и хочу, чтобы у меня получилось так же.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.