Завершается прием заявок на конкурс "Лучший работодатель Самарской области"

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе "Лучший работодатель". Осталось совсем немного времени — прием завершается 21 октября.
Конкурс проходит второй год, он организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и направлен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей.
Сейчас на рынке труда работодатели конкурируют за квалифицированных сотрудников. Чтобы привлечь и удержать специалистов на предприятиях и в организациях внедряются меры поддержки для сотрудников, расширяются возможности проведения досуга и укрепления здоровья. Конкурс дает возможность предприятиям поделиться такими практиками, тиражировать опыт на другие предприятия региона, а главное — заявить о себе как об ответственном работодателе.
"В условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры участие в конкурсе — это не просто возможность занять призовое место, а стратегический инструмент для развития компании. Участие в конкурсе может стать ступенью на пути развития бренда работодателя, формировать образ предприятия как комфортного места для профессионального развития", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Что дает участие в конкурсе?
- Укрепление бренда работодателя — победа и даже участие в конкурсе показывает заинтересованность работодателя в эффективной кадровой политике. Информационная поддержка победителей в течение года после подведения итогов позволит компании громко заявить о себе как о привлекательном месте работы, что напрямую влияет на привлечение и удержание талантов.
- Независимая оценка кадровых практик — участие в конкурсе позволяет взглянуть на свою кадровую политику со стороны, оценить ее сильные стороны и зоны роста по объективным критериям.
- Доступ к лучшим практикам региона, так как конкурс — это не только соревнование, но и площадка для обмена опытом.
- Повышение лояльности коллектива — статус "Лучшего работодателя" — предмет гордости для действующих сотрудников, который значительно повышает их вовлеченность.
- Оценка участников будет проходить в трех категориях (малые, средние и крупные предприятия) по пяти основным и двум специальным номинациям:
- "Региональный лидер занятости" — за активную работу по поиску и привлечению кадров;
- "Работа мечты для молодежи" — за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;
- "Эффективная политика по поддержке работников с детьми" — за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей";
- "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей" — за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;
- "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан" — за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
- "Повышение финансовой культуры работников" — за заботу о финансовом здоровье и снижение стресса в коллективе;
- "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда" — за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.
Заявки принимаются до 21 октября по электронной почте: mintrudso63@yandex.ru. Вся информация размещена на официальном сайте регионального минтруда. Торжественное награждение пройдет 10 ноября в здании правительства Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...