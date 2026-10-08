Завершается прием заявок на конкурс "Лучший работодатель Самарской области"

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе "Лучший работодатель". Осталось совсем немного времени — прием завершается 21 октября.

Конкурс проходит второй год, он организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и направлен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей.

Сейчас на рынке труда работодатели конкурируют за квалифицированных сотрудников. Чтобы привлечь и удержать специалистов на предприятиях и в организациях внедряются меры поддержки для сотрудников, расширяются возможности проведения досуга и укрепления здоровья. Конкурс дает возможность предприятиям поделиться такими практиками, тиражировать опыт на другие предприятия региона, а главное — заявить о себе как об ответственном работодателе.

"В условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры участие в конкурсе — это не просто возможность занять призовое место, а стратегический инструмент для развития компании. Участие в конкурсе может стать ступенью на пути развития бренда работодателя, формировать образ предприятия как комфортного места для профессионального развития", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Что дает участие в конкурсе?

Укрепление бренда работодателя — победа и даже участие в конкурсе показывает заинтересованность работодателя в эффективной кадровой политике. Информационная поддержка победителей в течение года после подведения итогов позволит компании громко заявить о себе как о привлекательном месте работы, что напрямую влияет на привлечение и удержание талантов.

Независимая оценка кадровых практик — участие в конкурсе позволяет взглянуть на свою кадровую политику со стороны, оценить ее сильные стороны и зоны роста по объективным критериям.

Доступ к лучшим практикам региона, так как конкурс — это не только соревнование, но и площадка для обмена опытом.

Повышение лояльности коллектива — статус "Лучшего работодателя" — предмет гордости для действующих сотрудников, который значительно повышает их вовлеченность.

Оценка участников будет проходить в трех категориях (малые, средние и крупные предприятия) по пяти основным и двум специальным номинациям:

"Региональный лидер занятости" — за активную работу по поиску и привлечению кадров;

"Работа мечты для молодежи" — за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;

"Эффективная политика по поддержке работников с детьми" — за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей";

"Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей" — за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;

"Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан" — за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

"Повышение финансовой культуры работников" — за заботу о финансовом здоровье и снижение стресса в коллективе;

"Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда" — за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.

Заявки принимаются до 21 октября по электронной почте: mintrudso63@yandex.ru. Вся информация размещена на официальном сайте регионального минтруда. Торжественное награждение пройдет 10 ноября в здании правительства Самарской области.