Volkswagen Polo опрокинулся в Ставропольском районе

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В воскресенье, 11 октября, в 22:24 случилось ДТП в селе Березовый Солонец Ставропольского района, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"