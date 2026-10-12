Телебашня в Самаре включит подсветку в честь Всемирного дня борьбы с тромбозом

Во вторник, 13 октября, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на телебашне в столице региона в честь Всемирного дня борьбы с тромбозом.

На медиафасаде появится надпись "13 октября — День борьбы с тромбозом в России" и логотипы акции. Телебашня окрасится в цвета акции.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

Всемирный день борьбы с тромбозом ежегодно отмечается 13 октября. Дата учреждена Международным обществом по тромбозу и гемостазу для повышения осведомленности врачей и широкой общественности о заболеваниях, ассоциированных с тромбозом, их профилактике и лечении.