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Общество

В выходные воздух в Самарской области прогреется до +21 °C

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни. С 9 по 12 октября в Самарскую область вернется бабье лето - днем воздух будет прогреваться до 18-21 °C со знаком "плюс".

Фото: Александра Ламзина

В пятницу, 9 октября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C.

10 числа в регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ноьчью +3…+8 °C, днем +16…+21 °C.

В воскресенье, 11 октября, в Самарской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днем +13…+18 °C.

12 числа будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, в дневные +13…+18 °C.

Ко вторнику синоптики обещают дневной прогрев воздуха в регионе до +18…+23 °C. Ночью существенно прохладнее — +2…+7 °C. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5…10 м/с.

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