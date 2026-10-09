В выходные воздух в Самарской области прогреется до +21 °C

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни. С 9 по 12 октября в Самарскую область вернется бабье лето - днем воздух будет прогреваться до 18-21 °C со знаком "плюс".

Фото: Александра Ламзина