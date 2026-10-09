В военкомате Самарской области рассказали об организации осеннего призыва

Военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин подвел итоги весенних отправок граждан в войска призыва 2026 года. В соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2025 г. №998 с 1 января осуществляется призыв граждан на военную службу.

Установленное задание для Самарской области выполнено в полном объеме, всего направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования более 3200 человек. Все призывные комиссии муниципальных образований справились с поставленной задачей. Наиболее качественно проведены призывные мероприятия в Октябрьском и Промышленном районах Самары, Комсомольском и Центральном районах Тольятти, Сызрани, а также в Сергиевском районе Самарской области.

На сборных пунктах призывников обеспечивали повседневной формой одежды, средствами гигиены, банковскими картами для начисления денежного довольствия и персональными электронными картами.

Для доставки новобранцев в воинские части были задействованы авиарейс Вооруженных Сил России, четыре воинских эшелона, пассажирские поезда, а также транспорт воинских частей. На путь следования призывников обеспечили индивидуальными рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то было организовано трехразовое горячее питание.

Осенью 2026 г. для прохождения военной службы по призыву будет направленно более 1500 человек, в том числе 120 призывников, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования. Граждане, подлежащие очередному призыву на военную службу, могут пройти подготовку, напрямую связанную с эксплуатацией и обслуживанием современной военной техники. Такое обучение проводится за счет средств федерального бюджета и для призывников является бесплатным. С этого года в образовательных организациях ДОСААФ России осуществляется подготовка операторов БПЛА и среднего медицинского персонала.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Отправки призывников спланированы с 10 октября 2026 года.

Также предусмотрено направление женатых военнослужащих, имеющих детей или больных и пенсионного возраста родителей в соединения и воинские части, дислоцированные в границах Самарской области.

Сегодня на территории Самарской области успешно функционирует научно-производственное подразделение, в котором служат военнослужащие по призыву и выполняют задания государственного оборонного заказа. Также отдельное внимание уделяется призывникам, склонным к научной деятельности, - они тоже вносят вклад в развитие Вооруженных Сил. Военнослужащим научных рот предоставлена уникальная возможность участвовать в научно-исследовательской деятельности в области обороны государства на самом передовом научном оборудовании под руководством и с участием ведущих ученых, конструкторов, инженеров, специалистов и экспертов.

"В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", - подчеркнул Алексей Вдовин.

В настоящее время деятельность военных комиссариатов невозможно представить без автоматизации процессов учетно-призывной работы. Как и прежде, мероприятия призыва проводятся с применением Реестра воинского учета, показавшего высокую эффективность. Так, повестка, сформированная с использованием Реестра воинского учета, направляется гражданам в письменной форме и дублируется в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре, а уведомление о размещении направляется в личный кабинет на Едином государственном портале "Госуслуги".

Еще одно важное преимущество системы - проактивное предоставление отсрочек. Например, сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистов актуализируются автоматически на основе данных от государственных органов и работодателей. В результате в Самарской области более 8 тыс. граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военные комиссариаты.

Кроме того, через портал "Госуслуги" можно подать заявления о постановке или снятии с воинского учета, а также о внесении изменений в документы. За год работы Реестра воинского учета отработано множество таких обращений, что позволяет поддерживать данные в актуальном состоянии и делает процесс максимально удобным для граждан.

Доступ к информации, содержащейся в Реестре воинского учета, можно получить, авторизовавшись в личном кабинете на сайте "реестрповесток.рф", или при личном обращении в МФЦ.

Более подробную информацию, касающуюся организации призыва граждан на военную службу, можно получить при личном обращении в военный комиссариат по месту жительства или на официальном сайте Министерства обороны России. Там есть раздел с вопросами и ответами, в том числе подробная информация об отборе в научные, спортивные, а также другие подразделения. Если необходимо разрешить какой-либо вопрос, то следует использовать форму подачи обращений в личном кабинете гражданина здесь же на сайте Министерства обороны России.



