В военкомате Самарской области рассказали об организации осеннего призыва

Военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин подвел итоги весенних отправок граждан в войска призыва 2026 года. В соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2025 г. №998 с 1 января осуществляется призыв граждан на военную службу.
Установленное задание для Самарской области выполнено в полном объеме, всего направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования более 3200 человек. Все призывные комиссии муниципальных образований справились с поставленной задачей. Наиболее качественно проведены призывные мероприятия в Октябрьском и Промышленном районах Самары, Комсомольском и Центральном районах Тольятти, Сызрани, а также в Сергиевском районе Самарской области.
На сборных пунктах призывников обеспечивали повседневной формой одежды, средствами гигиены, банковскими картами для начисления денежного довольствия и персональными электронными картами.
Для доставки новобранцев в воинские части были задействованы авиарейс Вооруженных Сил России, четыре воинских эшелона, пассажирские поезда, а также транспорт воинских частей. На путь следования призывников обеспечили индивидуальными рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то было организовано трехразовое горячее питание.
Осенью 2026 г. для прохождения военной службы по призыву будет направленно более 1500 человек, в том числе 120 призывников, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования. Граждане, подлежащие очередному призыву на военную службу, могут пройти подготовку, напрямую связанную с эксплуатацией и обслуживанием современной военной техники. Такое обучение проводится за счет средств федерального бюджета и для призывников является бесплатным. С этого года в образовательных организациях ДОСААФ России осуществляется подготовка операторов БПЛА и среднего медицинского персонала.
Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Отправки призывников спланированы с 10 октября 2026 года.
Также предусмотрено направление женатых военнослужащих, имеющих детей или больных и пенсионного возраста родителей в соединения и воинские части, дислоцированные в границах Самарской области.
Сегодня на территории Самарской области успешно функционирует научно-производственное подразделение, в котором служат военнослужащие по призыву и выполняют задания государственного оборонного заказа. Также отдельное внимание уделяется призывникам, склонным к научной деятельности, - они тоже вносят вклад в развитие Вооруженных Сил. Военнослужащим научных рот предоставлена уникальная возможность участвовать в научно-исследовательской деятельности в области обороны государства на самом передовом научном оборудовании под руководством и с участием ведущих ученых, конструкторов, инженеров, специалистов и экспертов.
"В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", - подчеркнул Алексей Вдовин.
В настоящее время деятельность военных комиссариатов невозможно представить без автоматизации процессов учетно-призывной работы. Как и прежде, мероприятия призыва проводятся с применением Реестра воинского учета, показавшего высокую эффективность. Так, повестка, сформированная с использованием Реестра воинского учета, направляется гражданам в письменной форме и дублируется в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре, а уведомление о размещении направляется в личный кабинет на Едином государственном портале "Госуслуги".
Еще одно важное преимущество системы - проактивное предоставление отсрочек. Например, сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистов актуализируются автоматически на основе данных от государственных органов и работодателей. В результате в Самарской области более 8 тыс. граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военные комиссариаты.
Кроме того, через портал "Госуслуги" можно подать заявления о постановке или снятии с воинского учета, а также о внесении изменений в документы. За год работы Реестра воинского учета отработано множество таких обращений, что позволяет поддерживать данные в актуальном состоянии и делает процесс максимально удобным для граждан.
Доступ к информации, содержащейся в Реестре воинского учета, можно получить, авторизовавшись в личном кабинете на сайте "реестрповесток.рф", или при личном обращении в МФЦ.
Более подробную информацию, касающуюся организации призыва граждан на военную службу, можно получить при личном обращении в военный комиссариат по месту жительства или на официальном сайте Министерства обороны России. Там есть раздел с вопросами и ответами, в том числе подробная информация об отборе в научные, спортивные, а также другие подразделения. Если необходимо разрешить какой-либо вопрос, то следует использовать форму подачи обращений в личном кабинете гражданина здесь же на сайте Министерства обороны России.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту