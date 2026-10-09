В Сызранском районе трагически погиб краснокнижный орел Рося

Орел - редкая птица, и она занесена в Красную книгу. Причиной смерти, по мнению орнитолога, стало поражение электрическим током на линии электропередач, сообщили в региональном минприроды.
Орел Рося родился в этом году в национальном парке "Сенгилеевские горы", а в августе покинул гнездо. Чтобы отслеживать его перемещения, специалисты заранее закрепили на птице трекер.
Орел погиб 29 сентября. Эконадзор министерства природы Самарской области запускает административное расследование.
Стоит отметить, что в регионе постепенно снижается число подобных случаев: большинство крупных энергообъектов уже оснащено специальными птицезащитными устройствами - это обязательное требование закона.
За уничтожение животных, включенных в Красную книгу, предусмотрена ответственность по статье 8.35 КоАП РФ: для юридических лиц штраф составляет от 500 тыс. до 1 млн руб., кроме того, дополнительно рассчитывается и взыскивается нанесенный ущерб.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????