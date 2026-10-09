В Сызранском районе трагически погиб краснокнижный орел Рося

Орел - редкая птица, и она занесена в Красную книгу. Причиной смерти, по мнению орнитолога, стало поражение электрическим током на линии электропередач, сообщили в региональном минприроды.

Орел Рося родился в этом году в национальном парке "Сенгилеевские горы", а в августе покинул гнездо. Чтобы отслеживать его перемещения, специалисты заранее закрепили на птице трекер.

Орел погиб 29 сентября. Эконадзор министерства природы Самарской области запускает административное расследование.

Стоит отметить, что в регионе постепенно снижается число подобных случаев: большинство крупных энергообъектов уже оснащено специальными птицезащитными устройствами - это обязательное требование закона.

За уничтожение животных, включенных в Красную книгу, предусмотрена ответственность по статье 8.35 КоАП РФ: для юридических лиц штраф составляет от 500 тыс. до 1 млн руб., кроме того, дополнительно рассчитывается и взыскивается нанесенный ущерб.