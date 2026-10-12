Жительницу Жигулевска наказали за запуск квадрокоптера

Женщина подняла беспилотник над дачным массивом в августе 2026 г., не согласовав полет с властями и не уведомив службы воздушного движения.

"Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан", — поясняют в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В итоге Ространснадзор вынес ей предупреждение за нарушение правил использования воздушного пространства.