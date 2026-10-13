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Общество

Инспектор транспортной безопасности из Самарской области завоевал бронзу в конкурсе профмастерства

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" по номинации "Инспектор транспортной безопасности", который прошел в Москве, участник из Самарской области Денис Кикин завоевал третье место.

Фото: Самарский метрополитен им. А.А. Росовского

В 2026 г. в конкурсе профмастерства, которой проводится в рамках нацпроекта "Кадры", номинация "Инспектор транспортной безопасности" впервые вошла в число внебюджетных номинаций конкурса. Инициатором и организатором проведения федерального этапа среди инспекторов транспортной безопасности выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России".

В рамках теоретических заданий участники прошли проверку знаний федеральных законов. Практика включала задания, с которыми инспектора транспортной безопасности сталкиваются ежедневно: найти запрещенные для провоза предметы с помощью досмотровой техники, провести корректный досмотр пассажиров, их багажа и ручной клади.

В результате 1 место заняла Дарина Левченкова из Нижегородской области, 2 место — Виктория Зернова из Московской области, а 3 место — Денис Кикин, инспектор Самарского метрополитена им. А. А. Росовского.

Победители получат денежные призы: 1 млн руб. за первое место, 500 тыс. — за второе и 300 тыс. — за третье.

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