Инспектор транспортной безопасности из Самарской области завоевал бронзу в конкурсе профмастерства

На федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" по номинации "Инспектор транспортной безопасности", который прошел в Москве, участник из Самарской области Денис Кикин завоевал третье место.
В 2026 г. в конкурсе профмастерства, которой проводится в рамках нацпроекта "Кадры", номинация "Инспектор транспортной безопасности" впервые вошла в число внебюджетных номинаций конкурса. Инициатором и организатором проведения федерального этапа среди инспекторов транспортной безопасности выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России".
В рамках теоретических заданий участники прошли проверку знаний федеральных законов. Практика включала задания, с которыми инспектора транспортной безопасности сталкиваются ежедневно: найти запрещенные для провоза предметы с помощью досмотровой техники, провести корректный досмотр пассажиров, их багажа и ручной клади.
В результате 1 место заняла Дарина Левченкова из Нижегородской области, 2 место — Виктория Зернова из Московской области, а 3 место — Денис Кикин, инспектор Самарского метрополитена им. А. А. Росовского.
Победители получат денежные призы: 1 млн руб. за первое место, 500 тыс. — за второе и 300 тыс. — за третье.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...