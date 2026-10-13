На трассе "Обход Тольятти" сгорела "Газель"

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Во вторник, 13 октября, в Шигонском районе произошло ДТП на платной трассе "Обход Тольятти". Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"