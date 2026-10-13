Вячеслав Федорищев на оперативном совещании обсудил готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду

Во вторник, 13 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. На нем одним из вопросов рассмотрели готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
"Сезонная нагрузка на медицинские организации будет расти, поэтому все необходимые решения по ресурсам, организации работы и резервам мы приняли заранее", — подчеркнул глава региона.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко доложил о готовности медицинских организаций области к эпидемическому сезону.
Он сообщил, что за последние три недели в Самарской области фиксируется еженедельный рост заболеваемости ОРВИ на 1–1,2 тыс. человек, при этом общий уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога на 19,2%. Регистрируются единичные случаи гриппа.
"План вакцинации против гриппа — 1,856 млн человек, или до 60% населения области. Из-за смещения поставок вакцины на месяц в регион поступило 729 тыс. доз — 39,3% от необходимого объема. На 12 октября привито 414,2 тыс. человек — 22,3% от плана. Медицинская сеть к росту заболеваемости подготовлена: развернуто 736 инфекционных коек, из них 416 — для пациентов с ОРВИ и гриппом. Свободно 37,2% коечного фонда. При необходимости в течение трех суток может быть дополнительно развернуто 284 койки, в срок до 10 суток — еще 145", — сказал Сергей Вдовенко.
Сергей Вдовенко добавил, что весь необходимый объем вакцины должен поступить в Самарскую область до конца ноября. Также он добавил, что более 100 крупнейших предприятий региона уже заявились на выезд мобильных бригад, планируется привить на рабочих местах более 250 тыс. сотрудников предприятий и организаций.
"У нас есть резерв времени. Нет никаких оснований считать, что мы не выполним необходимые мероприятия, но с учетом фактических сроков поступления вакцины, прошу обеспечить ускоренный темп вакцинации населения. Всем министерствам, которые взаимодействуют с большими группами людей, помогать", — поручил глава региона в ходе оперативного совещания.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас