Синоптики дали прогноз погоды на июль в Самарской области

Гидрометцентр России представил прогноз на июль для Самарской области и соседних регионов. Его опубликовало Приволжское УГМС.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 20,3 до 22,6 градуса. Это около средних многолетних значений", — сообщили синоптики.

Синоптики прогнозируют аномальное лето в Самарской области Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2025 года. Судя по нему, жителям Самарской области стоит подготовиться к аномальной погоде.

Как правило, июль — самый жаркий месяц в году. Поэтому могут быть и соответствующие аномалии. Специалисты Приволжского УГМС напомнили, что в отдельные периоды 1952, 1971, 1984, 2010, 2020 годов на части территории абсолютные значения максимальных температур воздуха составляли 38,2 — 42,8 градуса.

"Несмотря на это волны холодного воздуха в одинаковой степени возможны как в первой, так и в шестой пятидневках июля. Средняя продолжительность — от 2-3 до 5 дней. В самые холодные ночи столбики термометров опускались до отметок 1,4-4,5 градуса (1991, 2006, 2009, 2014, 2019, 2020 годы), а 1 июля 2009 года в Клявлинском районе Самарской области на поверхности почвы отмечались заморозки интенсивностью не менее -7 градусов", — отметили синоптики.

Что касается осадков, то месячное количество предполагается около нормы: от 24 до 69 мм. Опасными явлениями остаются атмосферные засухи и суховеи, ливни, шквалы, град, высокая температура воздуха. Ветер преобладает западного направления.