16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец выплатил 250 тыс. рублей матери, сын которой погиб из-за порочной связи с чужой женой Синоптики дали прогноз погоды на июль в Самарской области На грузовой переправе в Самаре назначают дополнительные рейсы Как изменятся тарифы ЖКХ в Самарской области с 1 июля По программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Самарской области планируется трудоустроить 110 медработников

Общество

Синоптики дали прогноз погоды на июль в Самарской области

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гидрометцентр России представил прогноз на июль для Самарской области и соседних регионов. Его опубликовало Приволжское УГМС.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 20,3 до 22,6 градуса. Это около средних многолетних значений", — сообщили синоптики.

Синоптики прогнозируют аномальное лето в Самарской области Синоптики прогнозируют аномальное лето в Самарской области
Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2025 года. Судя по нему, жителям Самарской области стоит подготовиться к аномальной погоде.

Как правило, июль — самый жаркий месяц в году. Поэтому могут быть и соответствующие аномалии. Специалисты Приволжского УГМС напомнили, что в отдельные периоды 1952, 1971, 1984, 2010, 2020 годов на части территории абсолютные значения максимальных температур воздуха составляли 38,2 — 42,8 градуса.

"Несмотря на это волны холодного воздуха в одинаковой степени возможны как в первой, так и в шестой пятидневках июля. Средняя продолжительность — от 2-3 до 5 дней. В самые холодные ночи столбики термометров опускались до отметок 1,4-4,5 градуса (1991, 2006, 2009, 2014, 2019, 2020 годы), а 1 июля 2009 года в Клявлинском районе Самарской области на поверхности почвы отмечались заморозки интенсивностью не менее -7 градусов", — отметили синоптики.

Что касается осадков, то месячное количество предполагается около нормы: от 24 до 69 мм. Опасными явлениями остаются атмосферные засухи и суховеи, ливни, шквалы, град, высокая температура воздуха. Ветер преобладает западного направления.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3