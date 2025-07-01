Синоптики дали прогноз погоды на июль в Самарской области

Гидрометцентр России представил прогноз на июль для Самарской области и соседних регионов. Его опубликовало Приволжское УГМС.
"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 20,3 до 22,6 градуса. Это около средних многолетних значений", — сообщили синоптики.
Как правило, июль — самый жаркий месяц в году. Поэтому могут быть и соответствующие аномалии. Специалисты Приволжского УГМС напомнили, что в отдельные периоды 1952, 1971, 1984, 2010, 2020 годов на части территории абсолютные значения максимальных температур воздуха составляли 38,2 — 42,8 градуса.
"Несмотря на это волны холодного воздуха в одинаковой степени возможны как в первой, так и в шестой пятидневках июля. Средняя продолжительность — от 2-3 до 5 дней. В самые холодные ночи столбики термометров опускались до отметок 1,4-4,5 градуса (1991, 2006, 2009, 2014, 2019, 2020 годы), а 1 июля 2009 года в Клявлинском районе Самарской области на поверхности почвы отмечались заморозки интенсивностью не менее -7 градусов", — отметили синоптики.
Что касается осадков, то месячное количество предполагается около нормы: от 24 до 69 мм. Опасными явлениями остаются атмосферные засухи и суховеи, ливни, шквалы, град, высокая температура воздуха. Ветер преобладает западного направления.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.