Синоптики прогнозируют аномальное лето в Самарской области

Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2025 года. Судя по нему, жителям Самарской области стоит подготовиться к аномальной погоде.

В апреле средняя температура воздуха ожидается в пределах от 6,8 до 9,1 градуса, что выше средних многолетних значений на 0,6-1 градус. Это отличается от данных местных синоптиков, которые прогнозировали типичную для второго месяца весны погоду. Месячное количество осадков ожидается около нормы -от 21 мм до 41 мм.

Риск опасных явлений растет: как изменился климат в Самарской области Глобальное потепление существенно влияет на погоду в Самарской области. Такое мнение в четверг, 27 марта, на пресс-конференции высказал начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин. Он привел конкретные данные.

Май также обещает быть жарким. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце составляет, как правило, около 15,6 градуса. Но в этом году ожидается превышение нормы. Аномалия составит до 1 градуса. А вот месячное количество осадков ожидается около нормы.

Схожий прогноз и для летних месяцев. Аномалия температура воздуха прогнозируется на уровне до 1 градуса. При этом норма для июня — 19,8 градуса, для июля — 21,8 градуса, для августа — 19,9 градуса.

Летнюю засуху Гидрометцентр не прогнозирует. Количество осадков ожидается около нормы, которая составляет от 41 до 48 мм.

В сентябре же температура воздуха будет на 1 градус и более выше нормы. Она составляет 13,8 градуса. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне нормы — 46 мм.