Синоптики прогнозируют аномальное лето в Самарской области

Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2025 года. Судя по нему, жителям Самарской области стоит подготовиться к аномальной погоде.
В апреле средняя температура воздуха ожидается в пределах от 6,8 до 9,1 градуса, что выше средних многолетних значений на 0,6-1 градус. Это отличается от данных местных синоптиков, которые прогнозировали типичную для второго месяца весны погоду. Месячное количество осадков ожидается около нормы -от 21 мм до 41 мм.
Май также обещает быть жарким. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце составляет, как правило, около 15,6 градуса. Но в этом году ожидается превышение нормы. Аномалия составит до 1 градуса. А вот месячное количество осадков ожидается около нормы.
Схожий прогноз и для летних месяцев. Аномалия температура воздуха прогнозируется на уровне до 1 градуса. При этом норма для июня — 19,8 градуса, для июля — 21,8 градуса, для августа — 19,9 градуса.
Летнюю засуху Гидрометцентр не прогнозирует. Количество осадков ожидается около нормы, которая составляет от 41 до 48 мм.
В сентябре же температура воздуха будет на 1 градус и более выше нормы. Она составляет 13,8 градуса. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне нормы — 46 мм.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???