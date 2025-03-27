Риск опасных явлений растет: как изменился климат в Самарской области

Глобальное потепление оказывает существенное влияние на погоду в Самарской области. Такое мнение в четверг, 27 марта, на пресс-конференции высказал начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин. Он привел конкретные данные.
Зима стала теплее на 4 градуса
"Средняя годовая температура воздуха в 2024 году в Самаре составила 7,2 градусов при климатической норме в 6 градусов. То есть потеплело на 1,2 градуса. Минувший год в целом вошел в четверку самых теплых. Показатели выше были — например, в 2020 году среднегодовая температура составила 7,4 градуса", — рассказал Вячеслав Демин.
По его словам, одной из аномалий года стала зима. Она выдалась очень теплой:
"В декабре температура воздуха превсила нормативные значения на 3 градуса, в январе — на 6. Средний показатель по области был -4,3, а должен быть -10 градусов. Причем от 10 до 17 дней отмечались оттепли. В феврале средняя температура составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Но вот осадков в этом месяце выпало 18 мм, что составляет лишь 57% от нормы".
Метеоролог отметил, что минувший январь был одним из самых теплых с 1930 года (выше показатели фиксировали только в 2007 и 2020 годах). При этом изотерма этого месяца на 4 градуса выше показателей 1900 года:
"Тогда изотерма января составляла -14 градусов, в этом году -10 градусов. По этим данным видно, что зима потеплела в среднем на 4 градуса".
Плюсы и минусы глобального потепления
По словам Вячеслава Демина, глобальное потепление признают не все ученые. Однако данные говорят о том, что с начала индустриального периода (за полтора столетия) температура на планете выросла на 1,5 градуса. В рамках Парижского соглашения 2015 года страны договорились максимально затормозить этот процесс. Цель — не допустить увеличения температуры на планете более чем на 1,5 градуса до конца XXI века. Просчитано 40 сценариев развития событий, в том числе самый негативный: повышение глобальной температуры на 6 градусов и уровня мирового океана на 1 метр. В этом случае затопит многие страны. Но Россия может извлечь из глобального потепления и выгоду.
"В России глобальное потепление идет более быстрыми темпами. Взять те же показатели изотермы января в Самаре. В целом по стране именно зимние месяцы интенсивно теплеют, в отличие от летних (некоторые становятся даже чуть холоднее)", — сообщил метеоролог.
Среди выгод и преимуществ, которые Россия может получить из-за изменения климата, Вячеслав Демин отметил:
- перемещение к северу границы зоны комфортного проживания в результате смягчения климатических условий;
- сокращение расходов энергии в отопительный период;
- улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к арктическим шельфам и их освоения;
- улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также повышение эффективности животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и мер).
Однако есть и угрозы:
- рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы — в других;
- повышение пожароопасности в лесных массивах;
- деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций в северных регионах;
- нарушение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими;
- увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной части населенных пунктов.
"В целом глобальное потепление приводит к увеличению числа опасных явлений на планете. За счет более точного прогнозирования удалось добиться числа человеческих жертв от таких происшествий. Но экономические потери растут", — отметил метеоролог.
По поводу того, как затормозить глобальное потепление, экспертное сообщество продолжает спорить. Ведь, например, в случае расширения использования электромобилей, например, встает вопрос об утилизации аккумуляторных батарей, о чем сейчас заботятся далеко не все страны-производители.
"Что касается альтернативных источников энергии, то, на мой взгляд, нужно делать ставку на атомные электростанции. Они не загрязняют природу. Важно только позаботиться о безопасности, чтобы не было таких аварий как в Чернобыле и Фкуксиме", — считает Вячеслав Демин.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???