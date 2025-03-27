Риск опасных явлений растет: как изменился климат в Самарской области

Глобальное потепление оказывает существенное влияние на погоду в Самарской области. Такое мнение в четверг, 27 марта, на пресс-конференции высказал начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин. Он привел конкретные данные.

Зима стала теплее на 4 градуса

"Средняя годовая температура воздуха в 2024 году в Самаре составила 7,2 градусов при климатической норме в 6 градусов. То есть потеплело на 1,2 градуса. Минувший год в целом вошел в четверку самых теплых. Показатели выше были — например, в 2020 году среднегодовая температура составила 7,4 градуса", — рассказал Вячеслав Демин.

По его словам, одной из аномалий года стала зима. Она выдалась очень теплой:

"В декабре температура воздуха превсила нормативные значения на 3 градуса, в январе — на 6. Средний показатель по области был -4,3, а должен быть -10 градусов. Причем от 10 до 17 дней отмечались оттепли. В феврале средняя температура составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Но вот осадков в этом месяце выпало 18 мм, что составляет лишь 57% от нормы".

Метеоролог отметил, что минувший январь был одним из самых теплых с 1930 года (выше показатели фиксировали только в 2007 и 2020 годах). При этом изотерма этого месяца на 4 градуса выше показателей 1900 года:

"Тогда изотерма января составляла -14 градусов, в этом году -10 градусов. По этим данным видно, что зима потеплела в среднем на 4 градуса".

Плюсы и минусы глобального потепления

По словам Вячеслава Демина, глобальное потепление признают не все ученые. Однако данные говорят о том, что с начала индустриального периода (за полтора столетия) температура на планете выросла на 1,5 градуса. В рамках Парижского соглашения 2015 года страны договорились максимально затормозить этот процесс. Цель — не допустить увеличения температуры на планете более чем на 1,5 градуса до конца XXI века. Просчитано 40 сценариев развития событий, в том числе самый негативный: повышение глобальной температуры на 6 градусов и уровня мирового океана на 1 метр. В этом случае затопит многие страны. Но Россия может извлечь из глобального потепления и выгоду.

Синоптики дали прогноз погоды на апрель в Самарской области Жителей Самарской области ожидает типичный по погоде апрель. Об этом в четверг, 27 марта, заявил на пресс-конференции начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

"В России глобальное потепление идет более быстрыми темпами. Взять те же показатели изотермы января в Самаре. В целом по стране именно зимние месяцы интенсивно теплеют, в отличие от летних (некоторые становятся даже чуть холоднее)", — сообщил метеоролог.

Среди выгод и преимуществ, которые Россия может получить из-за изменения климата, Вячеслав Демин отметил:

перемещение к северу границы зоны комфортного проживания в результате смягчения климатических условий;

сокращение расходов энергии в отопительный период;

улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к арктическим шельфам и их освоения;

улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также повышение эффективности животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и мер).

Однако есть и угрозы:

рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы — в других;

повышение пожароопасности в лесных массивах;

деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций в северных регионах;

нарушение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими;

увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной части населенных пунктов.

"В целом глобальное потепление приводит к увеличению числа опасных явлений на планете. За счет более точного прогнозирования удалось добиться числа человеческих жертв от таких происшествий. Но экономические потери растут", — отметил метеоролог.

По поводу того, как затормозить глобальное потепление, экспертное сообщество продолжает спорить. Ведь, например, в случае расширения использования электромобилей, например, встает вопрос об утилизации аккумуляторных батарей, о чем сейчас заботятся далеко не все страны-производители.

"Что касается альтернативных источников энергии, то, на мой взгляд, нужно делать ставку на атомные электростанции. Они не загрязняют природу. Важно только позаботиться о безопасности, чтобы не было таких аварий как в Чернобыле и Фкуксиме", — считает Вячеслав Демин.