Синоптики дали прогноз погоды на апрель в Самарской области

Жителей Самарской области ожидает типичный по погоде апрель. Об этом в четверг, 27 марта, заявил на пресс-конференции начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.
"Средняя температура воздуха в апреле составит около 6,7 градуса. Количество осадков ожидается на уровне 34 мм. Оба показателя в пределах нормы", — сообщил Вячеслав Демин.
По его словам, в этом году весна пришла на 20 дней раньше, чем обычно. Переход среднесуточной температуры через ноль произошел в период с 5 по 12 марта.
"Данные по марту обобщены за его вторую декаду. Средняя температура воздуха составила 2,7 градуса. Это почти на 7 градусов выше нормы. Но максимальная температура в марте доходила до +16 градусов, минимальная — до -10 градусов. Вот такой был разброс", — отметил Вячеслав Демин.
Что касается апреля, то по данным Приволжского УГМС, погода может преподнести как теплые, так и холодные сюрпризы. Средняя за месяц температура воздуха обычно составляет 6-7 градусов. Наиболее теплым был апрель в 1995, 2012 годах, когда показатели достигали 12-17 градусов. При вторжении арктического воздуха температура ночью в начале месяца может кратковременно понижаться до -22,-31 градуса, как это было в 1948, 1963 годах. Наиболее интенсивное нарастание тепла обычно начинается в конце второй или в начале третьей декад. В последней декаде уже возможно повышение температуры воздуха до +31,+33 градусов (1950 г.).
Месячное количество осадков колеблется по территории от 21 мм до 41 мм. Из неблагоприятных явлений в апреле могут наблюдаться сильные ветры.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???