Синоптики дали прогноз погоды на апрель в Самарской области

Жителей Самарской области ожидает типичный по погоде апрель. Об этом в четверг, 27 марта, заявил на пресс-конференции начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

"Средняя температура воздуха в апреле составит около 6,7 градуса. Количество осадков ожидается на уровне 34 мм. Оба показателя в пределах нормы", — сообщил Вячеслав Демин.

По его словам, в этом году весна пришла на 20 дней раньше, чем обычно. Переход среднесуточной температуры через ноль произошел в период с 5 по 12 марта.

"Данные по марту обобщены за его вторую декаду. Средняя температура воздуха составила 2,7 градуса. Это почти на 7 градусов выше нормы. Но максимальная температура в марте доходила до +16 градусов, минимальная — до -10 градусов. Вот такой был разброс", — отметил Вячеслав Демин.

Что касается апреля, то по данным Приволжского УГМС, погода может преподнести как теплые, так и холодные сюрпризы. Средняя за месяц температура воздуха обычно составляет 6-7 градусов. Наиболее теплым был апрель в 1995, 2012 годах, когда показатели достигали 12-17 градусов. При вторжении арктического воздуха температура ночью в начале месяца может кратковременно понижаться до -22,-31 градуса, как это было в 1948, 1963 годах. Наиболее интенсивное нарастание тепла обычно начинается в конце второй или в начале третьей декад. В последней декаде уже возможно повышение температуры воздуха до +31,+33 градусов (1950 г.).

Месячное количество осадков колеблется по территории от 21 мм до 41 мм. Из неблагоприятных явлений в апреле могут наблюдаться сильные ветры.