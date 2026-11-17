Вторая Всероссийская неделя "Открыто для всех" пройдет с 30 ноября по 6 декабря и объединит все регионы вокруг инклюзивной повестки. Участие в ней в этом году подтвердили все субъекты федерации.

Главная задача недели - показать, как регионы с учетом местных условий развивают инклюзию и создают больше возможностей для участия людей с инвалидностью в общественной жизни. В 2025 г. более 600 мероприятий прошли в 44 регионах, объединив представителей власти, бизнеса, НКО и жителей.

"Масштаб недели в этом году подтверждает, что инклюзивная повестка востребована на местах. Важно, чтобы у людей с инвалидностью было больше возможностей учиться, работать, заниматься спортом, участвовать в культурной и общественной жизни. Поэтому неделя объединяет самые разные форматы - от деловых сессий до инклюзивных фестивалей. Мы рассчитываем, что неделя поможет регионам увидеть новые решения, обменяться опытом и сделать инклюзию частью повседневной жизни", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В 2026 г. в регионах пройдет более тысячи мероприятий - деловые мероприятия, выставки инклюзивных брендов, детские дни, кинопоказы, арт-зоны, волонтерские акции, спортивные и социокультурные события.

Главным событием недели станет Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех", который пройдет 2-3 декабря в Москве. Регистрация участников открыта на официальном сайте проекта.

Самарская область станет участницей недели "Открыто для всех". Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области сформирован региональный организационный комитет и формируется план событий, которые также вносятся на единую карту мероприятий недели. Уже запланировано более 80 мероприятий в городах и районах региона. Среди них - Дни открытых дверей, школы здоровья, мастер-классы, различные культурные, спортивные и другие специальные события для людей с инвалидностью.