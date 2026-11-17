Вторая Всероссийская неделя "Открыто для всех" пройдет с 30 ноября по 6 декабря и объединит все регионы вокруг инклюзивной повестки. Участие в ней в этом году подтвердили все субъекты федерации.
Главная задача недели - показать, как регионы с учетом местных условий развивают инклюзию и создают больше возможностей для участия людей с инвалидностью в общественной жизни. В 2025 г. более 600 мероприятий прошли в 44 регионах, объединив представителей власти, бизнеса, НКО и жителей.
"Масштаб недели в этом году подтверждает, что инклюзивная повестка востребована на местах. Важно, чтобы у людей с инвалидностью было больше возможностей учиться, работать, заниматься спортом, участвовать в культурной и общественной жизни. Поэтому неделя объединяет самые разные форматы - от деловых сессий до инклюзивных фестивалей. Мы рассчитываем, что неделя поможет регионам увидеть новые решения, обменяться опытом и сделать инклюзию частью повседневной жизни", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
В 2026 г. в регионах пройдет более тысячи мероприятий - деловые мероприятия, выставки инклюзивных брендов, детские дни, кинопоказы, арт-зоны, волонтерские акции, спортивные и социокультурные события.
Главным событием недели станет Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех", который пройдет 2-3 декабря в Москве. Регистрация участников открыта на официальном сайте проекта.
Самарская область станет участницей недели "Открыто для всех". Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области сформирован региональный организационный комитет и формируется план событий, которые также вносятся на единую карту мероприятий недели. Уже запланировано более 80 мероприятий в городах и районах региона. Среди них - Дни открытых дверей, школы здоровья, мастер-классы, различные культурные, спортивные и другие специальные события для людей с инвалидностью.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...