В Самарской области стартовала ежегодная серия творческих конкурсов для детей и молодежи, направленных на формирование культуры безопасного поведения и популяризацию идей охраны труда, организованных региональным минтрудом.

В цикл мероприятий включены три конкурса, охватывающие разные возрастные группы, от воспитанников детских садов до студентов высших учебных заведений.

II Областной детский конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений "Безопасные приключения" призван в игровой и творческой форме познакомить самых маленьких жителей региона с вопросами безопасности труда.

Участниками могут стать воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений.

Работы принимаются в трех номинациях:

рисунок на тему "Безопасные приключения",

поделка на тему "Безопасные приключения",

костюм на тему "Безопасные приключения".

XIV Областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении" для школьников нацелен на формирование у подрастающего поколения культуры охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

Участвовать могут школьники 1-11 классов, обучающиеся в образовательных учреждениях Самарской области, включая детей, находящихся на домашнем обучении.

Возрастные категории: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

Номинации:

рисунок "Безопасный труд в моем представлении" (для всех возрастных категорий),

нейроАРТ "Безопасность превыше всего" (для всех возрастных категорий),

видеоролик "Безопасный труд - достойный труд" (для учащихся 9-11 классов),

комикс "Труд должен быть безопасным" (для учащихся 9-11 классов).

III Областной студенческий конкурс "Безопасность и охрана труда" организован для молодежи с целью создания условий для творческого выражения и формирования интереса к сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Участники - студенты всех форм обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования Самарской области в возрасте от 15 до 25 лет.

Номинации:

рисунок на тему "Безопасный труд в моем представлении",

видеоролик на тему "Безопасный труд - достойный труд",

комикс на тему "Труд должен быть безопасным",

нейроАРТ на тему "Безопасность превыше всего".

Все конкурсы проводятся на безвозмездной основе. В каждой номинации устанавливаются три призовых места. Положения о конкурсах размещены на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.