В Самарской области стартовала ежегодная серия творческих конкурсов для детей и молодежи, направленных на формирование культуры безопасного поведения и популяризацию идей охраны труда, организованных региональным минтрудом.
В цикл мероприятий включены три конкурса, охватывающие разные возрастные группы, от воспитанников детских садов до студентов высших учебных заведений.
II Областной детский конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений "Безопасные приключения" призван в игровой и творческой форме познакомить самых маленьких жителей региона с вопросами безопасности труда.
Участниками могут стать воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений.
Работы принимаются в трех номинациях:
- рисунок на тему "Безопасные приключения",
- поделка на тему "Безопасные приключения",
- костюм на тему "Безопасные приключения".
XIV Областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении" для школьников нацелен на формирование у подрастающего поколения культуры охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
Участвовать могут школьники 1-11 классов, обучающиеся в образовательных учреждениях Самарской области, включая детей, находящихся на домашнем обучении.
Возрастные категории: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
Номинации:
- рисунок "Безопасный труд в моем представлении" (для всех возрастных категорий),
- нейроАРТ "Безопасность превыше всего" (для всех возрастных категорий),
- видеоролик "Безопасный труд - достойный труд" (для учащихся 9-11 классов),
- комикс "Труд должен быть безопасным" (для учащихся 9-11 классов).
III Областной студенческий конкурс "Безопасность и охрана труда" организован для молодежи с целью создания условий для творческого выражения и формирования интереса к сфере охраны труда и промышленной безопасности.
Участники - студенты всех форм обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования Самарской области в возрасте от 15 до 25 лет.
Номинации:
- рисунок на тему "Безопасный труд в моем представлении",
- видеоролик на тему "Безопасный труд - достойный труд",
- комикс на тему "Труд должен быть безопасным",
- нейроАРТ на тему "Безопасность превыше всего".
Все конкурсы проводятся на безвозмездной основе. В каждой номинации устанавливаются три призовых места. Положения о конкурсах размещены на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...