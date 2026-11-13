Движение на подъезде к Оренбургу на трассе М‑5 "Урал" восстановлено

С 11:45 13 ноября на участке трассы М‑5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург, с 30‑го по 59‑й км) возобновлено движение для всех видов транспортных средств. Ограничение снято в связи с окончанием беспилотной опасности, сообщает минтранс Самарской области.
Напомним, из‑за угрозы БПЛА часть трассы М‑5 на подъезде к Оренбургу была перекрыта с 09:50 13 ноября. Движение всех транспортных средств было запрещено на отрезке с 30‑го по 59‑й км.
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