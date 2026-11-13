В минэкономразвития Самарской области отметили бизнес за презентацию региона на крупных форумах

Заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк провел встречу с представителями регионального бизнеса. Мероприятие было приурочено ко Дню экономиста и стало площадкой для награждения компаний, достойно представивших губернию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".

Событие прошло в русле задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: развитие региона неразрывно связано с поддержкой инвесторов и бизнеса, созданием комфортных условий для предпринимательской инициативы.

В ходе диалога Павел Финк отметил вклад предпринимателей в формирование инвестиционной привлекательности региона. "Ваша активность на этих площадках - не просто участие, а конкретные договоренности и новые возможности для региона. Благодарю вас за то, что не остаетесь в стороне и работаете на имидж и экономику Самарской области", - подчеркнул заместитель председателя правительства, вручая благодарственные письма.

Представители предприятий делились своими успехами и планами. Директор самарской верфи VBOATS Василий Прудецкий рассказал о результатах работы по импортозамещению: "Главное, что мы сделали с коллегами за последние 10 лет, - заместили весь иностранный флот на российском рынке. В стране сегодня два лидера маломерного судостроения - это Самара и Санкт-Петербург".

К мероприятию присоединился Российский экспортный центр (РЭЦ). Руководитель представительства АО "РЭЦ" в Самаре Александра Камнева вручила региональным производителям сертификаты "Сделано в России". Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и призвана помочь местным компаниям укрепить доверие зарубежных клиентов и упростить выход на новые рынки.

Начальник отдела операционного маркетинга завода "Самарский Стройфарфор" Евгения Ларюшина отметила эффективность использования маркировки "Сделано в России" в рознице: "Брендируем нашу продукцию наклейками "Сделано в России" в розничных торговых точках. Доверия со стороны клиента становится больше".

Участники встречи сошлись во мнении, что системная поддержка со стороны региона и федеральных институтов развития позволяет предприятиям региона уверенно наращивать компетенции как на внутреннем, так и на внешних рынках.