Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация региона с 12 по 16 октября посетила новые субъекты Российской Федерации. В Херсонской области представители Минпромторга Самарской области и региональных предприятий провели рабочую встречу с руководителями министерств промышленности и торговли, а также строительства, архитектуры и ЖКХ.
Стороны обсудили возможные направления сотрудничества: поставки оборудования для коммунального хозяйства и строительной отрасли, развитие местных производств и перевозку грузов для восстановления инфраструктуры.
Самарская компания "Гидростеп" представила канализационные насосные станции, системы повышения давления воды, резервуары и очистные сооружения. Тольяттинский завод "Асоми Автоподвеска" рассматривает возможность наладить в регионе производство комплектующих. Транспортная компания "ТК Универсал" готова предложить перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также строительную и дорожную технику.
Представленные решения могут быть востребованы при оснащении коммунальных объектов и производственных площадок Херсонской области, а также при доставке материалов для восстановления инфраструктуры. Самарская сторона предложила организовать прямые встречи производителей с потенциальными заказчиками и поставщиками, чтобы уточнить потребности и условия сотрудничества.
"Нас интересует, как возможности самарских предприятий помогут Херсонской области: какое оборудование подойдет для наших коммунальных объектов, какие заказы смогут взять местные заводы. Следующий шаг — связать производителей с заказчиками и определить условия совместной работы", — акцентировал Георгий Кириенко, министр промышленности и торговли Херсонской области.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поделился: "Для нас важно, чтобы визиты делегаций приводили к практическому результату. Самарские предприятия готовы представить свои решения и обсудить их применение с потенциальными заказчиками Херсонской области. Будем содействовать прямому диалогу между компаниями, чтобы определить конкретные потребности, возможности поставок и перспективы совместной работы".
По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры и проработать предложения самарских предприятий с учетом потребностей Херсонской области.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!