На самарском предприятии "Флагман" стартовал проект по производительности труда

Компания "Флагман" (п. Козелки), специализирующаяся на переработке медного кабеля и производстве медной проволоки, присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда". Проект реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Вступив в федпроект, предприятие сделало первый шаг на пути к системным внутренним изменениям.

Суть бережливого производства состоит в том, чтобы убрать лишнее в процессе производства без капитальных вложений. Когда рабочий не тратит время на поиск инструмента, не ждет детали и не перекладывает продукцию с места на место, он успевает больше, а устает меньше.

Рабочая группа "Флагмана" уже приступила к обучению. Позади — первые тренинги. В программе — основы бережливого производства, картирование процессов, система 5С, производственный анализ и стандартизированная работа. Это базовый набор инструментов, который позволяет увидеть потери там, где раньше их не замечали.

"Мы учимся смотреть на привычные процессы другими глазами, — отмечает Константин Чередник, директор ООО "Флагман". — На первый взгляд, все работает исправно. Но когда начинаешь разбирать каждый этап буквально по минутам, понимаешь, что у предприятия есть серьезные внутренние резервы. Обучение — это лишь первый шаг. Дальше мы совместно с экспертами РЦК проанализируем, где происходят потери, и начнем внедрять изменения".

После завершения обучения рабочая группа приступит к диагностике. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) помогут проанализировать производственные потоки, выявить потери и разработать план улучшений. Затем изменения внедрят на пилотном участке и тиражируют на все производство.

"Флагман" стал одним из новых участников проекта в 2026 году. Ранее к обучению приступили сеть пекарен "Бико", также скоро к этапу обучения приступят АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" и ООО "Строд Сервис".

В Самарской области уже более 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей.

В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. "Сегодня производительность труда — это не просто экономический показатель. Это вопрос устойчивости предприятий и качества жизни людей, — отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Мы видим, что компании из самых разных отраслей — от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности и туризма — приходят в проект и получают реальный результат. Бизнес региона понимает, что рост возможен без миллиардных вложений, за счет организации работы. Мы готовы поддерживать эту работу и дальше".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.